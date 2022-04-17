  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Сикан получил прямую красную в матче Бундеслиги II
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сикан получил прямую красную в матче Бундеслиги II

Германия
(1 голосов)

Первая красная в карьере для 21-летнего украинца

Сикан получил прямую красную в матче Бундеслиги II

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Ганзы" получил красную карточку в матче 30-го тура Бундеслиги II против "Регенсбурга". Форвард вышел на поле только на 75-й минуте, а на 90+3-й досрочно его покинул из-за прямой красной.

Заметим, что для Сикана это удаление стало первым в карьере. В "Карпатах", "Мариуполе" и "Шахтёре" нападающий до этого не получал от арбитров красную карточку.

Матч "Ганза" - "Регенсбург" завершился вничью 1:1. После 30 туров "Ганза" занимает двенадцатую строчку в таблице.

Даниил Сикан регулярно получает игровую практику, однако выходит на поле зачастую во втором тайме. Единственный раз в 2022-м украинец попадал в основу только однажды в феврале.

Читайте такжеСикан: Тяжело тренироваться, когда в Украине происходит геноцид нашего народа
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ганза (Росток) Даниил Сикан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...