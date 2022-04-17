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Сикан получил прямую красную в матче Бундеслиги II
Первая красная в карьере для 21-летнего украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ганзы" получил красную карточку в матче 30-го тура Бундеслиги II против "Регенсбурга". Форвард вышел на поле только на 75-й минуте, а на 90+3-й досрочно его покинул из-за прямой красной.
Заметим, что для Сикана это удаление стало первым в карьере. В "Карпатах", "Мариуполе" и "Шахтёре" нападающий до этого не получал от арбитров красную карточку.
Матч "Ганза" - "Регенсбург" завершился вничью 1:1. После 30 туров "Ганза" занимает двенадцатую строчку в таблице.
Даниил Сикан регулярно получает игровую практику, однако выходит на поле зачастую во втором тайме. Единственный раз в 2022-м украинец попадал в основу только однажды в феврале.
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