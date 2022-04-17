Бундеслига. 30-й тур

Билефельд, ШюкоАрена

Арминия – Бавария 0:3

Голы: Лаурсен (10, автогол), Гнабри (45+7), Мусиала (85)

Арминия: Ортега – Лаурсен (Белло, 39), Нильссон, Пипер, Рамос – Кунце (Василиадис, 45+4), Притль – Шёпф (Кастро, 74), Серра (Хак, 74), Окугава – Виммер

Бавария: Нойер – Упамекано, Куасси (Станишич 46), Павар – Дэвис, Горецка, Киммих, Гнабри (Видович, 89) – Забитцер (Сане, 61), Мюллер (Мусиала, 61) – Левандовски (Чупо-Мотинг, 89)

Предупреждения: Кунце (25) – Куасси (45), Киммих (65)

Вылет от "Вильярреала" в четвертьфинале ЛЧ нанёс несмываемый след на первый сезон Нагельсманна в Мюнхене. Сразу вспомнился унизительный вылет от Менхенгладбаха в Кубке Германии со счётом 0:5 и прочие неудачи. Теперь у "Баварии" остаётся лишь чемпионат, который они могут выиграть уже в следующем туре. Но в этом клубе этого не бывает достаточно.

Оставшись без плей-офф кубковых соревнований, "Бавария" всё же нашла способ сыграть хотя бы подобие финала. Оно состоится в следующем туре, когда на "Альянц Арену" пожалуют гости из Дортмунда, главный преследователь бессменного чемпиона. У "рекордмайстра" сейчас отрыв в 9 очков от "Боруссии", и победа над ними позволит придать красок завершающемуся сезону.

Сегодня в Билефельде "Бавария" проводила подготовительные работы к празднику, который может состояться в ближайшую субботу. Победа над "Арминией" выдалась на самом деле весьма неоднозначной. Хозяевам удалось показать достойный по своим меркам перфоманс и даже заставить именитого соперника немного понервничать. Но всё это конечно было несерьёзно. "Арминия" проиграла 5 из 6 последних встреч, и вряд ли на "Баварии" эта неприятная серия могла оборваться.

Роберт Левандовски мог открывать счёт уже на 8-й минуте. Но мяч издевательски застрял на линии ворот, и Ортега остановил его в сантиметрах от гола. Спустя две минуты поляк в упор не попал по снаряду, но его "подстраховал" защитник хозяев Лаурсен, занесший мяч в свои ворота. А под конец тайма Киммих отдал гениальный пас на Гнабри, и Серж в одно касание изящно удвоил перевес Мюнхена.

Под самый занавес второй половины юный Мусиала для приличия довёл счёт до разгромного. Хотя этот мяч не то, чтобы прямо напрашивался. 0:3. "Бавария" всё ещё не пришла в себя после континентального фиаско, а такого неуверенного Левандовски Бундеслига давненько не видела. Теперь у Мюнхена остаётся 5 дней на перезапуск перед боем с Дортмундом – надо как минимум красиво поставить точку.