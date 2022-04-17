Бундеслига. Айнтрахт неудачно съездил в столицу, Хоффе не сумел пробить Гройтер

Бундеслига. 30-й тур

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерай"

"Унион" – "Айнтрахт" 2:0

Голы: Авоньи (17), Прёмель (20)

"Унион": Реннов – Баумгартль, Кнохе, Яккель – Гисельман (Очипка, 84), Прёмель, Хедира, Харагучи (Шефер, 67), Рюэрсон (Триммель, 84) – Беккер (Фогльзаммер, 67), Авоньи (Мишель, 80)

"Айнтрахт": Граль – Ндика, Хинтереггер, Тута – Костич (Ленц, 67), Хрустич (Камада, 58), Якич (Хасебе, 76), Чендлер (Кнауфф, 59) – Хауге, Линдстрём (Ахе, 46) – Пасиенсия

Предупреждения: Баумгартль (71), Мишель (90+2) – Ленц (71)

После европейских успехов у "Айнтрахта" не хватило ни сил, ни запала на игру с "Унионом". Тем более, что грозе "Барселоны" сегодня противостояла команда, проигравшая меньше всего встреч у себя дома в Бундеслиге (2 поражения). Так что выезд в Берлин ничего хорошего команде Оливера Гласнера не предвещал.

С дебюта "Унион" набрал сумасшедший темп, который "орлы" никак не могли сбить. Центр поля хозяев не только успевал везде и демонстрировал привычную надёжность сзади, но и угрожал воротам соперника. И отыграл решающую роль в раннем рывке "Униона", ставшего определяющим для всего поединка.

Центрхав Харагучи ассистировал Авоньи на 17-й минуте, когда Тайво в 8-й раз за сезон открыл счёт в матче. Такой же показатель у Левандовски и Модеста. А вскоре ещё и Прёмель блестяще пробил издали с передачи Рани Хедиры. Вскоре брат экс-хавбека "Реала" мог забить и сам, но резервный кипер "орлов" Граль был в буквальном смысле на высоте, отразил удар Хедиры в падении.

После блестящей первой половины Урс Фишер дал команду стоп, и "Унион" резко сбавил обороты. "Айнтрахт" же не был в силах вернуть в игру жизнь, несмотря на выход Камады и Кнауффа. 2:0. "Унион" после серии из 3 побед кряду шестой и явно метит в Европу во второй раз в истории. "Айнтрахт" экономил силы для продолжения свершений в Лиге Европы.

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Гройтер 0:0