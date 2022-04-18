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Левандовский следующий? Бавария согласовала новый контракт с одним из лидеров команды

Германия
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Томас не стареет

Левандовский следующий? Бавария согласовала новый контракт с одним из лидеров команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ближайшее время мюнхенская "Бавария" объявит о продлении контракта с одним из своих лидеров - Томасом Мюллером. Все детали уже согласованны.

По информации Bild, новая сделка будет действительна до лета 2025-го года. Мюллер останется одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды с зарплатой около 20 миллионов евро в год.

Мюллер - воспитанник "Баварии", не игравший за другие клубы. 32-летний полузащитник успел провести в составе мюнхенцев 623 матча, забить 226 голов и отдать 241 голевую передачу.

Вероятно, следующий на очереди продления контракта будет Роберт Левандовский. Его сделка с "Баварией" истекает уже через год.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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