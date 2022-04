Левандовский следующий? Бавария согласовала новый контракт с одним из лидеров команды

В ближайшее время мюнхенская "Бавария" объявит о продлении контракта с одним из своих лидеров - Томасом Мюллером. Все детали уже согласованны.

По информации Bild, новая сделка будет действительна до лета 2025-го года. Мюллер останется одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды с зарплатой около 20 миллионов евро в год.

Thomas Müller will extend his contract at FC Bayern until 2025. The talks have started at the beginning of the month and now an agreement is on the verge of being reached. Müller is currently one of the club's top earners with a salary of around €20m/year [Bild] pic.twitter.com/mvyaAxZA7l