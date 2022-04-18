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Адейеми все-таки подпишет контракт с Боруссией Дортмунд

Германия
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Клуб решился на покупку форварда

Адейеми все-таки подпишет контракт с Боруссией Дортмунд

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg

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"Боруссия" Дортмунд в скором времени завершит сделку по трансферу нападающего "РБ Зальцбург" Карима Адейеми, сообщает журналист Николо Скира. Немец подпишет контракт на 5 лет.

Сообщается, что скоро будет объявлено о трансфере форварда сборной Германии в "Боруссию Д" из "Зальцбурга".

Ранее стало известно, что нападающий также вел переговоры и с другими европейскими топ-клубами. Возможна информация была распространена, чтобы ускорить переговорный процесс с "Боруссией Д".

Отмечалось, что форвард хочет в "Боруссию", но клуб хотел платить запрашиваемые 35 миллионов евро.

В этом сезоне 19-летний нападающий провел за "Зальцбург" 39 матчей, забил 20 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Карим Адейеми
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