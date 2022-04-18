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Адейеми все-таки подпишет контракт с Боруссией Дортмунд
Клуб решился на покупку форварда
Фото: twitter.com/RedBullSalzburg
"Боруссия" Дортмунд в скором времени завершит сделку по трансферу нападающего "РБ Зальцбург" Карима Адейеми, сообщает журналист Николо Скира. Немец подпишет контракт на 5 лет.
⏳???????? Karim #Adeyemi (born in 2002) to #BVB from #Salzburg. 5-years contract. No surprise here and confirmed since the last November 5! #transfers https://t.co/kLoTIpIbCq— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 18, 2022
Сообщается, что скоро будет объявлено о трансфере форварда сборной Германии в "Боруссию Д" из "Зальцбурга".
Ранее стало известно, что нападающий также вел переговоры и с другими европейскими топ-клубами. Возможна информация была распространена, чтобы ускорить переговорный процесс с "Боруссией Д".
Отмечалось, что форвард хочет в "Боруссию", но клуб хотел платить запрашиваемые 35 миллионов евро.
В этом сезоне 19-летний нападающий провел за "Зальцбург" 39 матчей, забил 20 голов и отдал 5 голевых передач.
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