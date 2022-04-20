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Хенесс: Победа в чемпионате обесценилась. Бавария опережает соперников, но никто не рад

Германия
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Хенесс: Победа в чемпионате обесценилась. Бавария опережает соперников, но никто не рад

Фото: twitter.com/FCBayern

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Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс недоволен обесценением победы в чемпионате Германии. "Меня раздражает, что в футболе значение победы в чемпионате так обесценилось", – приводит его слова Sport1.de.

"Для меня титул Бундеслиги всегда был мерилом всего. Меня раздражает, что в футболе значение победы в чемпионате так обесценилось.

"Бавария" опережает соперников на 9 очков, но никто не рад. После каждой не слишком хорошей игры критика", – заявил почетный президент «Баварии» в интервью Süddeutschen Zeitung.

"Бавария" может стать чемпионом Германии в 10-й раз подряд уже в субботу, если обыграет принципиального соперника, "Боруссию" Дортмунд, на своем поле в 31-м туре.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Ули Хенесс Бундеслига
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Источник:
sport1.de

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