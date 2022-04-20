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Хенесс: Победа в чемпионате обесценилась. Бавария опережает соперников, но никто не рад
Обратная сторона отсутствия у владельцев мажоритарного пакета акций клуба
Фото: twitter.com/FCBayern
Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс недоволен обесценением победы в чемпионате Германии. "Меня раздражает, что в футболе значение победы в чемпионате так обесценилось", – приводит его слова Sport1.de.
"Для меня титул Бундеслиги всегда был мерилом всего. Меня раздражает, что в футболе значение победы в чемпионате так обесценилось.
"Бавария" опережает соперников на 9 очков, но никто не рад. После каждой не слишком хорошей игры критика", – заявил почетный президент «Баварии» в интервью Süddeutschen Zeitung.
"Бавария" может стать чемпионом Германии в 10-й раз подряд уже в субботу, если обыграет принципиального соперника, "Боруссию" Дортмунд, на своем поле в 31-м туре.
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