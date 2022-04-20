Кубок Германии. Форсберг выводит РБ Лейпциг в очередной финал

Кубок Германии, 1/2 финала

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг - Унион 2:1

Голы: Силва 61 (пен), Форсберг 90+2 – Беккер 25

РБ Лейпциг: Гулачи – Гвардиол (Хальстенберг, 90), Орбан, Симакан – Анхелиньо, Лаймер, Собослаи (Форсберг, 62), Хенрикс – Ольмо – Силва (Поульсен, 90), Нкунку

Унион: Реннев – Баумгартль, Кнохе, Яккель – Очипка, Прёмель (Мёвальд, 90+4), Хедира, Харагучи (Шефер, 64), Триммель – Авоньи (Мишель, 77), Беккер (Фогльзаммер, 77)

Предупреждения: Лаймер 35, Симакан 90+4 – Кнохе 43, Хедира 80, Мишель 90+4

"РБ Лейпциг" продолжает успешно выступать на всех фронтах. С приходом Доменико Тедеско поднялась с 11-й на 3-ю позицию в Бундеслиге, недавно обыграв прямых конкурентов за ЛЧ "Хоффенхайм" и "Байер". Затем был выход в полуфинал ЛЕ благодаря победе над "Аталантой". Сегодня к этим достижениям прибавился финал Кубка Германии, на пути к которому был повержен "Унион".

Матч выдался для "быков" весьма трудным. В первом тайме у хозяев ничего не получалось впереди, к тому же "Униону" удалось открыть счёт в матче. На 25-й минуте берлинцы провели размашистую атаку правым флангом, которая закончилась точным ударом Бекера в одно касание. Но после перерыва всё изменилось. Сначала Нкунку заработал пенальти, реализованное Андре Силвой.

А затем выстрелил джокер в рукаве Тедди – Эмиль Форсберг. Швед замкнув навес Хенрикса на второй компенсированной минуте ударом головой, благодаря чему подарил своей команде выход в решающую стадию. 2:1.

Третий финал Лейпцига в Кубке Германии за четыре последних года и первый финал Тедеско в карьере. Там их уже ждёт "Фрайбург" Кристиана Штрайха, вчера обыгравший "Гамбург" (1:3).