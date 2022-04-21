Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Немецкий клуб не хочет возвращать Сикана Шахтеру
Ждем полноценный трансфер?
Фото: FC Hansa Rostock
Зимой донецкий "Шахтер" отправил Даниила Сикана в клуб второй немецкой Бундеслиги "Ганза". Это было до войны и была надежда, что там юный форвард наберется опыта.
По данным Liga2-online.de, немецкий клуб доволен украинцем и не хочет отпускать его обратно. Они планируют удержать Сикана и на следующий сезон, правда неизвестно, идет речь о трансфере или об еще одной аренде.
С момента своего перехода в "Ганзу", Сикан совершил два результативных действия (1+1) в десяти матчах, при это в основном выходя на замену. Также успел напороться на одно удаление.
Контракт Даниила с "Шахтером" действителен до лета 2023-го года.
Популярное сейчас
- Шольцу грозит отставка из-за нежелания поставлять оружие Украине
- шойгу заявил об "освобождении" Мариуполя – путин отменил штурм азовстали
- Поворознюк признался, платит ли Ингулец зарплату игрокам
- Левандовский следующий? Бавария согласовала новый контракт с одним из лидеров команды
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО