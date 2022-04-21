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Немецкий клуб не хочет возвращать Сикана Шахтеру

Германия
(1 голосов)

Ждем полноценный трансфер?

Немецкий клуб не хочет возвращать Сикана Шахтеру

Фото: FC Hansa Rostock

UA-Футбол
Новина українською

Зимой донецкий "Шахтер" отправил Даниила Сикана в клуб второй немецкой Бундеслиги "Ганза". Это было до войны и была надежда, что там юный форвард наберется опыта.

По данным Liga2-online.de, немецкий клуб доволен украинцем и не хочет отпускать его обратно. Они планируют удержать Сикана и на следующий сезон, правда неизвестно, идет речь о трансфере или об еще одной аренде.

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С момента своего перехода в "Ганзу", Сикан совершил два результативных действия (1+1) в десяти матчах, при это в основном выходя на замену. Также успел напороться на одно удаление.

Контракт Даниила с "Шахтером" действителен до лета 2023-го года.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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Источник:
Liga2-online.de

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