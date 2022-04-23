Мечта, ставшая реальностью. В Германии 24-летний блогер провел матч во главе профессионального клуба

В третьей лиге Германии произошло необычное для профессионального футбола событие. Блогер, который ранее выставлял свои ролики по тактическому разбору игры на You-Tube, на один матч стал тренером профессионального футбольного клуба.

Макс Бергман с 20-ти лет работает в "Галлешере". Его заметили в саксонском клубе благодаря анализу матчей, которые специалист (а тогда еще любитель) публиковал на видеоплатформе.

Сначала Бергман работал в молодежных командах, затем помощником тренера в первой команде, а недавно, 19 апреля, в возрасте 24-х лет дебютировал во главе "Галлешера" в рамках Третьей Бундеслиги. Он возглавил саксонкцев в поединке против Оснабрюка из-за дисквалификации главного тренера Андре Майера, заменив его.

В первом тайме той встречи "Галлешер" пропустил два гола еще до перерыва, правда, в итоге команды завершили со счетом 3:3.

Сам молодой тренер прокомментировал матч так:

“Мне было очень весело. Это были американские горки чувств. Первая часть матча не была точно такой, как мы ожидали. Во втором тайме мы смогли показать свой лучший футбол и в итоге едва не выиграли. Я все еще чувствую результат матча почти как победу”, - сказал Бергман.

Отметим, что "Галлешер" занимает в таблице Третьей Бундеслиги 14 место.