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Мечта, ставшая реальностью. В Германии 24-летний блогер провел матч во главе профессионального клуба
"Не обязательно быть лошадкой, чтобы стать жокеем"
Getty Images/Global Images Ukraine
В третьей лиге Германии произошло необычное для профессионального футбола событие. Блогер, который ранее выставлял свои ролики по тактическому разбору игры на You-Tube, на один матч стал тренером профессионального футбольного клуба.
Макс Бергман с 20-ти лет работает в "Галлешере". Его заметили в саксонском клубе благодаря анализу матчей, которые специалист (а тогда еще любитель) публиковал на видеоплатформе.
Сначала Бергман работал в молодежных командах, затем помощником тренера в первой команде, а недавно, 19 апреля, в возрасте 24-х лет дебютировал во главе "Галлешера" в рамках Третьей Бундеслиги. Он возглавил саксонкцев в поединке против Оснабрюка из-за дисквалификации главного тренера Андре Майера, заменив его.
В первом тайме той встречи "Галлешер" пропустил два гола еще до перерыва, правда, в итоге команды завершили со счетом 3:3.
Сам молодой тренер прокомментировал матч так:
“Мне было очень весело. Это были американские горки чувств. Первая часть матча не была точно такой, как мы ожидали. Во втором тайме мы смогли показать свой лучший футбол и в итоге едва не выиграли. Я все еще чувствую результат матча почти как победу”, - сказал Бергман.
Отметим, что "Галлешер" занимает в таблице Третьей Бундеслиги 14 место.
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