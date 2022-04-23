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Лейпциг - Унион: смотреть онлайн бесплатно матч Бундеслиги

Германия
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Один из самых интригующих матчей 31-го тура Бундеслиги

Лейпциг - Унион: смотреть онлайн бесплатно матч Бундеслиги

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды продолжают борьбу за еврокубки. "Лейпциг" на третьей позиции с высокими шансами сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Думать об отыгрыше девяти очков от Дортмунда вряд ли есть смысл, а вот сохранить текущую строчку выглядит более реалистичной задачей. "Унион" сейчас шестой: позади поджимают "Кёльн" и "Хоффенхайм", а в четырёх очках впереди "Фрайбург". Вот уже в пяти играх кряду в очных встречах соперников неизменно побеждают хозяева. Посмотрим, продолжится ли эта серия.

Чемпионат Германии. 31-й тур
"Лейпциг" 16:30 "Унион"

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В статье: Унион (Берлин) РБ Лейпциг
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