Бундеслига. Безумная перестрелка во Фрайбурге, Унион отомстил Лейпцигу

"Фрайбург" в заключительных турах Бундеслиги продолжает бороться за зону Лиги Чемпионов, и очень нуждался в победе сегодня. Впрочем, у Гладбаха тоже была своя мотивация – отомстить за позорные 0:6 в прошлом круге. В итоге получилось ни себе, ни людям.

Хозяева провалили первый тайм и ушли на перерыв в дефицитом в два мяча. В дебюте встречи Бенсебаини реализовал 5-й пенальти из 5 в сезоне, назначенный за игру Кюблеру рукой. А затем Эмболо убежал в контратаку и удвоил перевес "жеребцов", переиграв Флеккена с близкого расстояния.

Но "Фрайбургу" удалось перевернуть игру во второй половине. Ответный пенальти за попадание в руку в своей штрафной, и Грифо отыграл один мяч на старте тайма. Спустя 15 минут Гюнтер решился на дальний удар, заставший Яна Зоммера врасплох. Ну и в заключение гол Линхарта с углового на 80-й, и "Фрайбург" уже ведёт в счёте. Как и в игре первого круга, Гладбах снова получил от центрбека с корнера, но хоть не в таком же количестве, как тогда.

Близился финальный свисток, как Ларс Штиндль решил испортить хозяевам все их планы. Капитан замкнул навес Херрмана с фланга и сравнял счёт на третьей компенсированной минуте. Вот так два свежих бойца Гладбаха хоть и не смогли отомстить, но как минимум испортили жизнь своим обидчикам. "Фрайбург" остаётся за пределами топ-4. Без гола Штиндля тоже был бы за пределами, но только по разнице мячей.

Бундеслига, 31-й тур

Фрайбург, Европа Парк Арена

Фрайбург – Боруссия М 3:3

Голы: Грифо 49 (пен), Гюнтер 61, Линхарт 80 – Бенсебаини 3 (пен), Эмболо 13, Штиндль 90+3

Фрайбург: Флеккен – Гюнтер, Н. Шлоттербек, Линхарт, Кюблер (К. Шлоттербек, 85) – Хефлер, Эггенштайн – Грифо, Шаллаи (Хаберер, 89) – Чон (Вайсхаупт, 46, Шмид, 55) – Демирович (Хёлер, 46)

Боруссия М: Зоммер – Нетц, Бенсебаини, Эльведи, Байер (Херрман, 85), Лайнер (Скалли, 69) – Нойхаус (Носс, 69), Коне, Хофманн – Эмболо, Плеа (Штиндль, 73)

Предупреждения: Эггештайн 73 – Плеа 59, Коне 65, Штиндль 78, Бенсебаини 88

Решающие замены, месть и развязка в самой концовке – все это было и на "Ред Булл Арене", в ещё более впечатляющих масштабах. Посреди недели на этом стадионе встречались те же соперники в рамках Кубка Германии, и "РБ Лейпцигу" удалось вырвать у "Униона" путёвку в финал благодаря голу Форсберга в компенсированное время.

После скучного первого тайма "быки" быстро повели после перерыва. В дебюте второй половины Нкунку убежал по левому флангу, и после рикошета от защитника мяч пришёл к Поульсену, который открыл счёт в матче ударом в одно касание. Всё постепенно шло к ещё одной минимальной победе быков, но за 5 минут до конца основного времени Урс Фишер произвел пророческие замены, претендующие на звание геймчейнджер сезона.

Свен Мишель и Кевин Беренс были брошены в бой на 85-й минуте, и уже через секунд 10 первый из них сравнял счёт в матче после навеса с фланга. Ещё через 2 минуты "Унион" выбежал в контратаку, Мишель выскочил на голкипера, но вместо удара в стиле Гути отдал пас пяткой назад прямо на Беренса, с разбегу вонзавшего второй мяч в сетку. 1:2. Гениальные замены, гениальный ассист и камбек.

"Унион" добывает четвертую победу кряду в Бундеслиге и поднимается на шестое место. И теперь имеют все шансы во второй раз в истории выйти в еврокубки, во втором сезоне кряду. "Лейпциг" же терпит всего второе поражение в новом году и теряет возможность оторваться от "Фрайбурга" – банда Штрайха в двух очках от "быков".

Great goal ⚽

Great assist

Great rig

Great entertainment ????@FCUnion_en providing the greatness on MD31#RBLFCU pic.twitter.com/Y7bLO1oUYA — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 23, 2022

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Унион 1:2

Голы: Поульсен 46 – Мишель 86, Беренс 89

РБ Лейпциг: Гулачи - Хальстенберг, Орбан, Симакан – Кампль (Лаймер, 63) – Анхелиньо, Адамс, Форсберг (Ольмо, 63), Мукиеле (Хенрикс, 84) – Нкунку (Собослаи, 75), Поульсен (Силва, 64)

Унион: Рённов – Хайнц (Мишель, 85), Кнохе, Яккель – Гисельман (Очипка, 76), Прёмель, Хедира, Шефер (Фогльзаммер, 68), Триммель (Рюэрсон, 76) – Беккер, Авоньи (Беренс, 85)

Предупреждения: Ольмо 87, Адамс 90+6 – Беренс 90, Рённов 90+4

В остальных матчах ослабленный травмами "Байер" оказался не настолько истощенным, чтобы не разбить "Гройтер Фюрт" в его стенах и не сохранить третью позицию. Патрик Шик забил главному аутсайдеру 21-й гол в сезоне Бундеслиги, а зимний новичок команды Сердар Азмун – всего лишь первый.

Соседи по таблице "Айнтрахт" и "Хоффенхайм" продлили свои серии без побед в чемпионате до 5 матчей, расписав мировую во Франкфурте. Ндика забил сначала в свои, затем в чужие, а потом команды обменялись голами Камады и Рюттера.

Ну а "Кёльн" выиграл третью игру кряду, нанеся "Арминии" третье поражение кряду. Марк Ут второй тур кряду записал на свой счёт два результативных действия (гол+пас). У фронтмена "быков" Антони Модеста тоже мяч и результативная передача.

Гройтер, Шпортпарк Ронхоф

Гройтер – Байер 1:4

Голы: Виллемс 5 – Шик 8, Азмун 18, Паулиньо 58, Паласиос 84

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Хоффенхайм 2:2

Голы: Ндика 32, Камада 66 – Ндика 12 (автогол), Рюттер 78

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Арминия 3:1

Голы: Ут 3, Модест 43, Тильман 86 – Хюберс 33 (автогол)