Бавария – Боруссия Д 3:1. И снова чемпионы

Бундеслига, 31-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Боруссия Д 3:1

Голы: Гнабри 15, Левандовски 34, Мусиала 83 – Джан 52 (пен)

Бавария: Нойер – Дэвис, Эрнандес, Упамекано – Горецка, Киммих (Зюле, 90+3) – Коман (Сане, 82), Мюллер (Забитцер, 82), Гнабри (Мусиала, 63) – Левандовски (Чупо-Мотинг, 90+3)

Боруссия: Хитц – Геррейру, Загаду, Аканджи, Вольф (Пасслак, 88) – Беллингем, Джан – Реньер (Байно-Гиттенс, 67), Ройс, Брандт – Холанд (Мукоко, 88)

Предупреждение: Джан 40

"Бавария" оформила очередной титул Бундеслиги лучшим способом из возможных – победой в Дер-Класикер над своим главным преследователем. За три тура до финиша "рекордмайстер" в десятый раз кряду становится чемпионом Германии, переиграв "Боруссию" в 7-м матче подряд. Кто не устал от этой доминации, так это Юлиан Нагельсманн, выигравший свой первый большой трофей в карьере, выполнив задачу-минимум на сезон.

Если забыть о турнирном значении, то это был не лучший момент для Дерби Германии. "Бавария" недавно пережила вылет из 1/4 финала ЛЧ от скромного "Вильярреала", не первую неделю демонстрируя не самую впечатляющую для себя игру. "Боруссия" же испытывает серьёзные кадровые проблемы, начав сегодняшнюю встречу без основного вратаря, без Хуммельса и Менье в обороне, без Дауда и Азара с Маленом. Вольф играла справа в обороне, а Реньер впервые в кампании вышел в стартовом составе.

Гнабри с дебюта встречи стал доказывать превосходство своей команды. На 15-й минуте Серж принял передачу Левандовски коленом, а вторым касанием отправил мяч прямо в девятку. Ещё через четверть часа Гнабри во второй раз отправил мяч в сетку после неудачного перехвата Вольфа, но гостей спас офсайд. Дортмунд не почуял угрозы и продолжил небрежно играть у своих ворот, вскоре за это поплатившись. Загаду отдал пас прямо в Гнабри, и Мюллер с Левандовски за несколько секунд сочинили ещё один мяч.

После перерыва "Боруссия" вышла очень заряженной, что позволило им вернуться в игру. Нойер шикарно сыграл на выходе, не дав Холанду получить мяч у подступах к воротам. Но Ману был бессилен при пенальти, реализованный Джаном. Затем Нойер отразит удар Ройса в упор, а Эрнандес заблокировал удар Холанда в последний момент.

Последняя возможность испортить "Баварии" праздник была у Холанда на 80-й минуте. Беллингем шикарно забросил на Эрлинга, норвежец впервые свободно пробил из пределов штрафной, но неудачно положил корпус и мяч полетел выше. В ответной атаке Мусиала со второй попытки таки пробил Хитца и гарантировал Мюнхену титул. 3:1. Декада тотальной доминации. Теперь официально. Невероятное достижение, вызывающее одновременно и восхищение, и уныние.