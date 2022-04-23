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Бавария взяла Бундеслигу в 10-й раз подряд
Мюнхенцы - чемпионы Германии с сезона 12/13
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 31-го тура немецкой Бундеслиги "Бавария" в Der Klassiker
После этого тура мюнхенцы имеют в своем активе 75 очков, опережая вторых "шмелей" на 12 баллов. Таким образом, подопечные Юлиана Нагельсманна стали недосягаемы для своих конкурентов и досрочно оформили чемпионство.
"Бавария" стала чемпионом Германии в 10-й раз подряд - с сезона 2012/13. Тогда "красные" взяли требл.
В последний раз титул перед мюнхенцами брала именно дортмундская "Боруссия" под руководством Юргена Клоппа - в кампании 11/12.
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