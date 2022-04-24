Бохум – Аугсбург 0:2. Фуггеры теперь в безопасности

Бундеслига, 31-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Аугсбург 0:2

Голы: Хан 15, Грегорич 43 (пен)

Бохум: Риман – Соарес (Бокхорн, 74), Ляйч, Белла-Кочап, Гамбоа – Реджбечай (Лёвен, 74), Лосилла, Остерхаге (Локадия, 57) – Асано, Цоллер (Полтер, 57), Холтманн (Блум, 57)

Аугсбург: Гикевич – Оксфорд, Гауэлеу, Гумны – Яго (Майер, 65), Дорш, Груэсо (Удуохай, 89), Калиджури (Фрамбергер 89) – Варгас (Педерсен, 59), Хан (Нидерлехнер, 59) – Грегорич

Предупреждения: Гамбоа 90+6 – Дорш 47, Педерсен 84, Гауэеу 90+6

"Аугсбург" добыл важнейшую выездную победу над "Бохумом", оторвавшись от зоны вылета на 7 очков. Ближайшие преследователи "Герта" и/или "Штутгарт" после личной встречи могут сократить это отставание, но задел всё равно останется приличным, учитывая что осталось сыграть всего 3 тура.

Победу "фуггерам" принесли две грубые ошибки хозяев в первом тайме. На 15-й минуте Максим Ляйч наварил на ровном месте, скинув не на вратаря, а прямо на ногу Андре Хану. Тот воспользовался подарком и в одно касание перекинул Римана. Под конец тайма Соарес сбил Калижури на границе штрафной в абсолютно безопасной ситуации. Грегорич подошёл к точке и спокойно пробил в нижний угол неподвижного Римана. 0:2.

Таким образом "Аугсбург" расположился на 14-й позиции, по соседству с сегодняшним оппонентом. Рывок из 3 побед в 5 турах позволяет подопечным Маркуса Вайцирля чувствовать себя в полной безопасности.