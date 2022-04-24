Бундеслига, 31-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Штутгарт 2:0

Голы: Зельке 4, Бельфодиль 90+3

Герта: Лотка – Платтенхардт (Бьёркан, 46), Кемпф, Бойата, Пекарик – Аскасибар, Тузар – Сердар (Миттельштадт, 64), Боатенг (Бельфодиль, 64), Дарида (Штарк, 74) – Зельке (Эккеленкамп, 79)

Штутгарт: Мюллер – Соса, Ито, Мавропанос, Штенцель (Томми, 24) – Мангаля (Тибиди, 71), Антон, Эндо – Фюрих (Мийо, 87), Калайджич, Томаш (Кулибали, 87)

Предупреждения: Дарида 64 – Эндо 41

Дедушка Магат кажется сделал невозможное, а именно спас "Герту" от вылета. Невозможное не с точки зрения ресурса, с которым у них всё в полном порядке. А в том смысле, что в клуб с худшим менеджментом в лиге, в критичный момент обратившийся к тренеру-динозавру, умудрился несмотря на все просчёты вынырнуть со дна.

Магат вернул "Герте" какие-то базовые вещи, вроде фокуса, собранности и внимания к стандартам, и этого оказалось достаточно, чтобы выиграть 3 из 5 последних встреч, и уже на 4 очка оторваться от зоны вылета. То ли так плохо новое поколение тренеров-лептоперов, то ли берлинцы, оказывается, не настолько безнадёжны.

На 4-й минуте Платтенхардт убежал по своему левому флангу и навесил на Зельке. Дэви был единственным, кто делал забегание в чужую штрафную, но вся пятёрка защитников "шваб" его дружно проспала, включая Борну Сосу, которым должен был за него отвечать. Вот так "Герта" сделала задел на всю дальнейшую игру. "Штутгарт" владел мячом, атаковал, что-то придумывал, но мяч не лез в сетку. Соса уничтожал на своём фланге, но ни одна из его 7 подач так и не позволила партнёру отличиться.

А на последних секундах "Герта" ещё и забила второй вторым ударом в створ за игру.

Откуда столько хладнокровия у игрока, команда которого так отчаянно оборонялась всю игру, вообще не ясно. Бельфодиль позволил себе сделать 4 касания в чужой вратарской и парочку ложных замахов перед тем, как закатить ещё один мяч в сетку. 2:0.

"Герта" делает весомую заявку на спасение. "Штутгарт" идёт позицией ниже, 16-й. Пока что "швабам" грозит плей-офф на выбывание, но "Арминия" мечтает прогнать их ещё ниже. Прямиком во вторую Бундеслигу.