"РБ Лейпциг" не захотел включал гимн берлинского "Униона" (1:2) перед очным матчем команд в 31-м туре Бундеслиги. Причиной стала схожесть мелодии гимна берлинцев с гимном государства-террориста.

У "быков" есть традиция включать гимн гостевой команды перед матчами, но в этот раз ее не сдержали. В клубе объяснили, что не захотели включать гимн "Униона", потому что его мелодия похожа на гимн росії, информирует издание RB Live.

"Мы пригласили на этот матч 600 беженцев из Украины", - заявил представитель "РБ Лейпцига". Перед началом встречи с ними поздоровался диктор стадиона, а также продублировали на украинском языке.

Гимн "Униона":