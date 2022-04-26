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РБ Лейпциг не включил гимн Униона из-за сходства с главной песней россии
На матче присутствовали беженцы из Украины
"РБ Лейпциг" не захотел включал гимн берлинского "Униона" (1:2) перед очным матчем команд в 31-м туре Бундеслиги. Причиной стала схожесть мелодии гимна берлинцев с гимном государства-террориста.
У "быков" есть традиция включать гимн гостевой команды перед матчами, но в этот раз ее не сдержали. В клубе объяснили, что не захотели включать гимн "Униона", потому что его мелодия похожа на гимн росії, информирует издание RB Live.
"Мы пригласили на этот матч 600 беженцев из Украины", - заявил представитель "РБ Лейпцига". Перед началом встречи с ними поздоровался диктор стадиона, а также продублировали на украинском языке.
Гимн "Униона":
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