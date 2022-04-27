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Холанд после матча с Динамо опубликовал пост в поддержку Украины
Норвежец подчеркнул важность благотворительной встречи
Фото: Боруссия Дортмунд
Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд поделился эмоциями после товарищеского матча с киевским Динамо (2:3) в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" (Match for Peace! Stop the War!).
21-летний норвежец после встречи выставил общекомандное фото игроков команд перед стартовым свистком:
"Больше, чем игра", - подписал снимок Холанд, подчеркнув важность благотворительной встречи.
Отметим, что на матче "Боруссия" Д - "Динамо" присутствовали 35 тысяч болельщиков. А также порядка 400 тысяч евро удалось собрать на гуманитарную помощь.
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