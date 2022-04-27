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Холанд после матча с Динамо опубликовал пост в поддержку Украины

Германия
(1 голосов)

Норвежец подчеркнул важность благотворительной встречи

Холанд после матча с Динамо опубликовал пост в поддержку Украины

Фото: Боруссия Дортмунд

Новина українською

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд поделился эмоциями после товарищеского матча с киевским Динамо (2:3) в рамках благотворительного турне "Матч за Мир! Остановим Войну!" (Match for Peace! Stop the War!).

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21-летний норвежец после встречи выставил общекомандное фото игроков команд перед стартовым свистком:

"Больше, чем игра", - подписал снимок Холанд, подчеркнув важность благотворительной встречи.

Отметим, что на матче "Боруссия" Д - "Динамо" присутствовали 35 тысяч болельщиков. А также порядка 400 тысяч евро удалось собрать на гуманитарную помощь.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев) Эрлинг Холанд
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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
27.04.2022 в 16:21
Це відповідь латентним сєпарам, які скулили ..." нє тє клуби, мала зрітєлєй, мала дєнєг.."
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