Дабы избежать конкуренции. Бавария намерена вскоре завершить трансфер защитника Аякса

"Бавария" намерена в ближайшее время завершить трансфер Нуссайра Мазрауи.

24-летний фулбек "Аякса" давно находится на радаре мюнхенцев. Этим летом у него заканчивается контракт с голландцами, что сделает Мазрауи свободным агентом.

Мюнхенцы опасаются конкуренции, а потому намерены в скоро времени завершить все детали. Сам футболист готов к переезду в Бундеслигу.

Bayern are working to get Noussair Mazraoui’s contract signed as soon as possible to avoid any potential proposal from other clubs. ????⌛️ #FCBayern



The verbal agreement has been reached weeks ago - Mazraoui’s expected to join Bayern on a free transfer soon. ⤵️ https://t.co/BySF9ozFHd