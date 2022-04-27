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Дабы избежать конкуренции. Бавария намерена вскоре завершить трансфер защитника Аякса
Это укрепит правый фланг обороны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" намерена в ближайшее время завершить трансфер Нуссайра Мазрауи.
24-летний фулбек "Аякса" давно находится на радаре мюнхенцев. Этим летом у него заканчивается контракт с голландцами, что сделает Мазрауи свободным агентом.
Мюнхенцы опасаются конкуренции, а потому намерены в скоро времени завершить все детали. Сам футболист готов к переезду в Бундеслигу.
Bayern are working to get Noussair Mazraoui’s contract signed as soon as possible to avoid any potential proposal from other clubs. ????⌛️ #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2022
The verbal agreement has been reached weeks ago - Mazraoui’s expected to join Bayern on a free transfer soon. ⤵️ https://t.co/BySF9ozFHd
В текущем сезоне Мазрауи отыграл 33 матча, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.
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