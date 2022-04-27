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Дабы избежать конкуренции. Бавария намерена вскоре завершить трансфер защитника Аякса

Германия
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Это укрепит правый фланг обороны

Дабы избежать конкуренции. Бавария намерена вскоре завершить трансфер защитника Аякса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" намерена в ближайшее время завершить трансфер Нуссайра Мазрауи.

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24-летний фулбек "Аякса" давно находится на радаре мюнхенцев. Этим летом у него заканчивается контракт с голландцами, что сделает Мазрауи свободным агентом.

Мюнхенцы опасаются конкуренции, а потому намерены в скоро времени завершить все детали. Сам футболист готов к переезду в Бундеслигу.

В текущем сезоне Мазрауи отыграл 33 матча, забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Нуссайр Мазрауи
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