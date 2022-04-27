Нюрнберг готов продать натурализованного украинца - просят пять миллионов

Эрик Шуранов в ближайшее время может покинуть "Нюрнберг".

Нападающий украинского происхождения может быть продан летом. Немецкий коллектив готов к продаже Эрика, если за него предложат не менее пяти миллионов евро.

Шуранов стабильно играет за молодежную сборную Германию. В текущем сезона за "Нюрнберг" он забил 8 голов в 29-ти играх.