Бундеслига, 32-й тур

Берлин, Ан дер Альтен Фёрстерей

Унион – Гройтер 1:1

Голы: Мишель 72 – Хргота 33

Унион: Реннов – Хайнц (Рюэрсон, 24), Кнохе, Яккель – Гисельман (Михель, 70), Прёмель, Хедира, Харагучи (Фогльзаммер, 46), Триммель – Беккер (Озтунали, 85), Авоньи (Беренс, 70)

Гройтер: Линде – Иттер, Виргевер, Грисбек – Виллемс (Бауэр, 73), Тилльман, Рашль, Аста – Левелинг (Абиама, 84) – Хргота, Нганкам (Грин, 73)

Предупреждения: Рюэрсон 53, Кнохе 77 – Виллемс 31

"Гройтер" лишился шансов на сохранения прописки в Бундеслиге ещё на прошлой неделе. Несмотря на это, команда Штефана Ляйтля не бросила играть, и выдала приличную против претендента на еврокубки в лице "Униона", с которым им удалось поделить очки.

Хозяева владели инициативой со старта матча, но на перерыв команды ушли с преимуществом аутсайдера. Бранимир Хргота после стандарта подобрал мяч в штрафной и быстро выстрелил в дальную девятку. Для шведа это 8-й гол в кампании и неплохая заявка на то, чтобы остаться в высшем дивизионе – в Менхенгладбахе и "Айнтрахте" у него не получилось, но коллективам из нижней части таблицы он вполне мог бы пригодиться.

Во втором тайме Авоньи имел два неплохих шанса забить, но у "Униона" снова ничего не было до того момента, как на поле не появился Свен Михель. В прошлом туре Михель вышел на заключительные 5 минут встречи с "Лейпцигом", мгновенно забил, а затем отдал победный ассист. С победным сегодня не получилось. Зато Михель снова забил буквально спустя минуту после выхода на замену. Форвард обокрал Виргевера в его же штрафной и закатил в пустые. 1:1.

4-матчевая победная серия "Униона" неожиданно оборвалась на аутсайдере. Тем не менее, ещё пара очков в двух финальных турах гарантируют команде Урса Фишера второй в истории выход в еврокубки.