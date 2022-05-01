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Тедеско: Нкунку похож на Роберта Левандовски

Германия
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У француза в этом сезоне 32 результативных действия, у поляка – 37

Тедеско: Нкунку похож на Роберта Левандовски

Фото: Times of Malta

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Главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем против "Боруссии Мёнхенгладбах" сравнил нападающего своей команды Кристофера Нкунку с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски:

"Кристофер Нкунку – это игрок, который может далеко пойти, он похож на Роберта Левандовского из "Баварии Мюнхен". Тот играет в каждом матче, и не получал травм на протяжении последних лет двадцати. Кристофер из той же категории игроков. Он очень крепкий, и это нам помогает".

В этом сезоне Бундеслиги Кристофер Нкунку забил за "РБ Лейпциг" 17 голов и отдал 15 ассистов в 31 матче. Роберт Левандовски же забил 34 гола и отдал 3 ассиста в 32 матчах.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Доменико Тедеско Кристофер Нкунку
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