Тедеско: Нкунку похож на Роберта Левандовски

Главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем против "Боруссии Мёнхенгладбах" сравнил нападающего своей команды Кристофера Нкунку с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски:

"Кристофер Нкунку – это игрок, который может далеко пойти, он похож на Роберта Левандовского из "Баварии Мюнхен". Тот играет в каждом матче, и не получал травм на протяжении последних лет двадцати. Кристофер из той же категории игроков. Он очень крепкий, и это нам помогает".

В этом сезоне Бундеслиги Кристофер Нкунку забил за "РБ Лейпциг" 17 голов и отдал 15 ассистов в 31 матче. Роберт Левандовски же забил 34 гола и отдал 3 ассиста в 32 матчах.