Цепкие лапы родины: побег, протест и гибель Беккенбауэра из ГДР

Последний раз Луца Айгендорфа видели возле бара "Cockpit" 5 марта 83-го.

На часах было около десяти вечера, и футболист возвращался домой на новенькой "Альфа Ромео".

В тот день его "Айнтрахт Брауншвейг" проиграл "Бохуму" 0:2, но Луц не особо расстроился. Вечер он провел в компании инструктора Манфреда Мюллера, с которым уже на следующее утро должен был совершить пробный полет на легкомоторном самолете. Мужчины выпили по бокалу пива, обсуждая детали.

По заверениям друзей, Айгендорф обожал самолеты и очень вдохновенно рассказывал о своих успехах - типа, детская мечта.

Все оборвалось примерно через час после прощания с Мюллером. Авто футболиста врезалось в дерево на высокой скорости - мокрая дорога, неприятный поворот; потом еще в крови нашли аж 2,2 промилле алкоголя. Дело закрыли, даже не открывая - классическое "пьяное" ДТП.

"Альфа Ромео" Айгендорфа после аварии, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wolfgang Weihs/picture alliance

Правда, в самой Германии в это не поверили по обе стороны Железного занавеса.

***

За три дня до аварии Айгендорф устроил невиданную прежде провокацию.

На шикарной спортивной тачке он подъехал к Берлинской стене, чтобы рассказать федеральным каналам о причинах своего побега из ГДР:

"Все на Востоке знают, что Бундеслига намного сильнее их Оберлиги. Играть здесь интереснее каждому футболисту, и я решил попробовать. Всем советую, здесь все на высшем уровне".

На Запад и ранее сбегали некоторые атлеты из ГДР, но они старательно скрывали свои политические убеждения ради безопасности. Луц был единственным, кто выставлял новую жизнь напоказ - слишком уж не любил коммунистов.

Это немного удивительно, ведь на Востоке у него было все. Айгендорф считался наибольшим талантом "Динамо Берлин" - главного клуба ГДР, где президентствовал всесильный шеф Штази Эрих Мильке. Сезон-1978/79 команда начала прекрасно, Луца вызвали в сборную, и уже в стартовых двух матчах с Болгарией (2:2) и Чехословакией (2:1) он забил три гола.

Мильке поздравляет игроков "Динамо Берлин", Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Thonfeld/ullstein bild

22-летний Айгендорф играл головой и с головой, умело направлял командные действия, был хорош на стандартах, что обеспечило ему сравнения с самим Францем Беккенбауэром.

Его побег поверг Мильке в шок. Дело было в марте 79-го - после победы 10:0 в чемпионате игрокам "Динамо" в качестве поощрения организовали спарринг в ФРГ; редкая возможность повидать мир, приобрести джинсы Wrangler и пару пластинок Bee Gees.

Луц травил анекдоты, пил колу и вообще вел себя как обычно, но во время экскурсии по Гисену приостановился завязать шнурки, а через минуту уже сидел в такси:

"В офис "Кайзерслаутерна", только гони изо всех сил!"

***

На Западе прекрасно знали таланта "Динамо", так что проблем с трудоустройством не возникло.

Да, ФИФА на год дисквалифицировала Айгендорфа за побег, но "Кайзерслаутерн" на это время устроил его в свою детскую школу тренером, а платил как игроку первой команды.

Айгендорф тренируется с "Кайзерслаутерном", Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Witschel/picture alliance

Луц поддерживал форму и обустраивался, заводил друзей. Он так и не узнал, что значительная их часть были агентами Штази, посланными Мильке специально чтобы за ним следить.

Все это раскрылось в 90-ые, когда журналисты и историки получили доступ к архивам разведки ГДР. Хериберт Шван из телеканала ARD был удивлен размахом операции:

"За Айгендорфом в ФРГ отправили около 50 агентов, которые разузнали о нем все - где живет, с кем встречается, что пьет и какой дорогой едет домой".

Одним из шпионов был чемпион ГДР по боксу в полусреднем весе Карл-Хайнц Фельгнер. Они с Айгендорфом познакомились еще на Востоке, и Луц сильно удивился, повстречав друга в Кайзерслаутерне. Фельгнер соврал, что его выслали как неблагонадежного и лишь в 2010 году признался, что на самом деле работал на Штази под псевдо "Клаус Шлоссер".

Другие агенты особо и не шифровались - их замечал даже партнер Луца по команде швед Ронни Хеллстром:

"Айгендорф жил в том же доме, что и мы с Роланом Сандбергом. Когда мы семьями куда-то собирались, нас постоянно сопровождала одна и та же машина. Жену это бесило".

***

К слову про семью - на Востоке у Луца остались жена Габриэла и дочь Сэнди.

Родственники пытались связаться, написали ему почти 300 писем, но не дошло ни одно. Зато возле Габриэлы вскоре начали виться табуны поклонников. Один из них, Петер, оказался так добр и богат, что усыновил чужого ребенка, избавив девушку от необходимости ходить на работу.

В документах Штази Петер проходил под кодовым именем "Ромео" - за выполнение задачи по соблазнению жены "предателя" он получил премию в 1,000 марок.

Фельгнер признавался, что ему предлагали 5,000 за убийство Айгендорфа, но за эту работу он не взялся. Впрочем, были и другие, верно?

Луц и Жозефина, Фото: morgenpost.de/ автор неизвестен

Луц упрощал задачу тем, что не прятался и жил на широкую ногу. Дебют в Бундеслиге после года простоя дался тяжело, навалились травмы. Времени было хоть отбавляй, и игрок тратил его на покупку самой современной техники, спортивного авто; узнав об измене жены, сошелся с новой, Жозефиной.

"Луц был очень наивным парнем, который просто наслаждался жизнью. Лично я всегда осторожничал в вопросах политики, а он хотел показать себя и показать им, что не боится. Я предупреждал его и говорил, что рано или поздно они доберутся до твоей головы", - вспоминает еще один беглец из ГДР Йорг Бергер.

Впоследствии он сделал отличную карьеру в уже объединенной Германии - той, которую беспечный Луц так и не увидел.

***

Как и многие, Бергер не сомневался - Айгендорфа убили.

Несколько свидетелей - и среди них летный инструктор Мюллер - настаивали, что Луц уходил из бара абсолютно трезвым. Не поверила в ДТП и Жозефина - она вообще ни разу не видела мужа подшофе.

На похороны Айгендорфа пришло много звезд футбола, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Wolfgang Weihs/picture alliance

Но что сделали прокуроры и судебные медики? Они не допросили свидетелей и отменили вскрытие! Даже побитую "Альфа Ромео" футболиста утилизировали так быстро, будто приказ отдавал лично Мильке. Или… так и было?

ФРГ кишела агентами Штази. Когда в 90-ые Гериберт Шван, Андреас Холи и их коллеги добрались до личного дела Айгендорфа, по объему оно напоминало полный сборник сочинений Стивена Кинга. В томах переписок обсуждалось все - от личной жизни футболиста до способов его убийства.

Особое внимание приковала записка со статистикой ДТП в Брауншвейге за февраль-март 1983-го и предложением "Verblitzen" - на жаргоне Штази это означало "ослепление на дороге". Сейчас документ хранится в дортмундском Музее футбола - печальный экспонат, но все же не такой грустный, как реакция властей на находки прессы.

Расследования так и не последовало. Даже курировавшего дело Айгендорфа подполковника Штази Хайнца Гесса не допросили ни разу до его смерти в 2004 году, хотя по документам через день после гибели футболиста он внезапно получил 1,000 марок премии.

Инсталляция Филиппа Грезингера от 2014 года в память о гибели Айзендорфа, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Thomas Lohnes

"Прокуроров никогда не волновало, когда я указывал на несоответствия в доказательствах. Они не желали ничего слушать. К сожалению, на пару с судебными органами им удалось все замять", - сетует Шван.

В 2011 году он захотел еще раз перелистать дело Айгендорфа, но не обнаружил и тех документов, которые изучал в конце 90-х. Они исчезли бесследно; виновных, естественно, не нашли. Зачем будоражить плохими новостями так сладко спящие массы? На дворе эпоха Ангелы Меркель медленно приближалась к своему апогею…