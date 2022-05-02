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Беллингем на вопрос кто лучше, Месси или Роналду: Месси

Германия
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Новое поколение футболистов определилось со своим кумиром

Беллингем на вопрос кто лучше, Месси или Роналду: Месси

Фото: twitter.com/BVB

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Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джужд Беллингем ответил на вопрос кого считает лучшим Криштиану Роналду или Лионеля Месси.

– Кто лучше: Криштиану Роналду или Месси?

– Лионель Месси.

– Месси?

– Да, – ответил полузащитник "Боруссии" на вопрос болельщика.

Джуд в этом сезоне провел 42 матча, забил 6 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего хавбека в 75 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лионель Месси Криштиану Роналду Джуд Беллингем
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Источник:
sportskeeda.com

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