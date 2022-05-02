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Беллингем на вопрос кто лучше, Месси или Роналду: Месси
Новое поколение футболистов определилось со своим кумиром
Фото: twitter.com/BVB
Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Джужд Беллингем ответил на вопрос кого считает лучшим Криштиану Роналду или Лионеля Месси.
– Кто лучше: Криштиану Роналду или Месси?
– Лионель Месси.
– Месси?
– Да, – ответил полузащитник "Боруссии" на вопрос болельщика.
Джуд в этом сезоне провел 42 матча, забил 6 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 18-летнего хавбека в 75 миллионов евро.
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Источник:sportskeeda.com
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