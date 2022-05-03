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Бавария объявила о продлении контракта с лидером команды

Германия
(1 голосов)

Будет защищать цвета мюнхенского клуба еще два года

Бавария объявила о продлении контракта с лидером команды

Фото: fcbayern.en

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" продлила контракта с полузащитником Томасом Мюллером.

Новое соглашение с хавбеком рассчитано до 2024 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

32-летний Мюллер всю свою карьеру провел в "Баварии". Он пришел в академию мюнхенцев в возрасте 10 лет, а за главную команду дебютировал в 2008 года. Томас сыграл 623 матча, в которых забил 226 голов и оформил 241 голевую передачу.

Вместе с "Баварией" он 11 раз становился победителем чемпионата Германии, 6 раз обладателем Кубка страны, а также дважды победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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Источник:
fcbayern.com

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Комментарии (1)
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Serhiy4 (Кривий Ріг)
03.05.2022 в 15:45
Томас, как кот, привязывается к месту.
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