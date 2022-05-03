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Бавария объявила о продлении контракта с лидером команды
Будет защищать цвета мюнхенского клуба еще два года
Фото: fcbayern.en
Мюнхенская "Бавария" продлила контракта с полузащитником Томасом Мюллером.
Новое соглашение с хавбеком рассчитано до 2024 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба.
32-летний Мюллер всю свою карьеру провел в "Баварии". Он пришел в академию мюнхенцев в возрасте 10 лет, а за главную команду дебютировал в 2008 года. Томас сыграл 623 матча, в которых забил 226 голов и оформил 241 голевую передачу.
Вместе с "Баварией" он 11 раз становился победителем чемпионата Германии, 6 раз обладателем Кубка страны, а также дважды победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Spot the difference ????#MiaSanMia #Müllered pic.twitter.com/N2og9S7gcl— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) May 3, 2022
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