Бавария готовит новый контракт для 36-летнего капитана - с Левандовским все сложнее

Сегодня "Бавария" продлила контракт с 32-летним Томасом Мюллером. Однако это не конец.

По данным немецких СМИ, в ближайшее время мюнхенцы намерены пролонгировать соглашение с другой легендой - Мануэлем Нойером. 36-летнему киперу будет предложен контракт до лета 2024-го.

After Müller, Bayern now want to extend Manuel Neuer's contract. Meanwhile, Robert Lewandowski has not received a renewal offer yet. At least one more meeting with Pini Zahavi is planned. No exact schedule yet [@kerry_hau, @berger_pj] https://t.co/tm2NLjieBj