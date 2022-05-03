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Бавария готовит новый контракт для 36-летнего капитана - с Левандовским все сложнее
Переговоры продолжаются
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня "Бавария" продлила контракт с 32-летним Томасом Мюллером. Однако это не конец.
По данным немецких СМИ, в ближайшее время мюнхенцы намерены пролонгировать соглашение с другой легендой - Мануэлем Нойером. 36-летнему киперу будет предложен контракт до лета 2024-го.
After Müller, Bayern now want to extend Manuel Neuer's contract. Meanwhile, Robert Lewandowski has not received a renewal offer yet. At least one more meeting with Pini Zahavi is planned. No exact schedule yet [@kerry_hau, @berger_pj] https://t.co/tm2NLjieBj— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 3, 2022
Сложнее ситуация с Левандовским. С его агентом у руководства планируется еще как минимум одна встреча. Поляку пока официально не предлагали новый контракт.
У Роберта, как и Мюллера, сделки истекают летом 2023-го.
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