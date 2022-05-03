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Бавария готовит новый контракт для 36-летнего капитана - с Левандовским все сложнее

Германия
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Переговоры продолжаются

Бавария готовит новый контракт для 36-летнего капитана - с Левандовским все сложнее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Бавария" продлила контракт с 32-летним Томасом Мюллером. Однако это не конец.

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По данным немецких СМИ, в ближайшее время мюнхенцы намерены пролонгировать соглашение с другой легендой - Мануэлем Нойером. 36-летнему киперу будет предложен контракт до лета 2024-го.

Сложнее ситуация с Левандовским. С его агентом у руководства планируется еще как минимум одна встреча. Поляку пока официально не предлагали новый контракт.

У Роберта, как и Мюллера, сделки истекают летом 2023-го.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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