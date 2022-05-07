Бундеслига. Шик выводит Байер в ЛЧ, Фрайбург провалился в решающий момент

Бундеслига, 33-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Байер 2:4

Голы: Рюттер 22, Баумгартнер 36 – Шик 34, 76, Диаби 73, Аларио 90+1

Хоффенхайм: Бауманн – Раум, Фогт, Пош, Кадержабек – Штиллер, Самассеку (Ларсен, 78), Баумгартнер (Руди, 69) – Крамарич, Даббур (Сков, 70), Рюттер (Бебу, 55)

Байер: Градецки – Инкапье (Баккер, 46), Тапсоба, Та, Коссуну – Андрих (Паласиос, 64), Арангис – Паулиньо (Баумгартлингер, 84), Азмун (Аларио, 64), Диаби – Шик (Синкгравен, 84)

Предупреждение: Даббур 68

Бомбардирские подвиги Патрика Шика обеспечили "Байеру" выход в Лигу Чемпионов. "Хоффенхайм" навязал Леверкузену тяжёлый бой, дважды выходя вперёд по ходу встречи. Но полностью провалил концовку, и позволил "фармацевтам" забрать 3 очка. Шик сравнял счёт в первом тайме, ассистировал на Диаби в эпизоде со вторым голом, а затем забил победный на 76-й минуте.

Таким образом "Хоффенхайм" после серии из 8 матчей без побед превращается из претендента на топ-4 в команду, оставшуюся без еврокубков на следующий сезон. "Байер" же после двух лет без ЛЧ наконец вернётся в самый престижный турнир Европы. Жаль только Флориана Виртца мы при этом вряд ли там увидим.

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Унион 1:4

Голы: Хелер 59 – Прёмель 11, Триммель 30, Беккер 41, Шефер 89

Фрайбург: Флеккен – Гюнтер, Н. Шлоттербек, Линхарт, Кюблер (Демирович, 84) – Грифо, Хефлер, Эггештайн, Шаллаи (Шмид, 74) – Чон (Петерсен, 46) – Хелер

Унион: Люте – Рюэрсон, Кнохе, Яккель – Очипка, Прёмель, Хедира, Харагучи (Шефер, 65), Триммель – Авоньи (Беренс, 64), Беккер (Михель,82)

Предупреждения: Шаллаи 67 – Очипка 50, Люте 69

Набравший ход "Унион" унизил "Фрайбург" на его поле, поставив под удар шансы Кристиана Штрайха вывести свою команду в Лигу Чемпионов. Гости выдали сумасшедшие полчаса в первом тайме, уйдя на перерыв с преимуществом в три мяча. Сначала Прёмель добил мяч в пустые ворота после выстрела Авоньи, а затем Беккер ассистировал Триммелю, а напоследок забил и сам. "Фрайбург" отыграл один мяч после перерыва, но под конец гости вернули перевес в +3.

Таким образом "Унион" гарантирует себе участие в еврокубках. Если команда Урса Фишера не упустит 6-е место, то и вовсе впервые в истории сможет сыграть в Лиге Европы. Там же, вполне вероятно, сыграет и "Фрайбург". "РБ Лейпциг" будет достаточно 4 очков во встречах с "Аугсбургом" и "Арминией", чтобы забрать у конкурента путёвку в ЛЧ.

Гройтер, Шпортпарк Ронхоф

Гройтер – Боруссия Д 1:3

Голы: Нганкам 70 – Брандт 26, 72, Пасслак 77

"Боруссия" добыла будничную победу над "Гройтером". Матч не имел значения ни для одной из сторон – "Гройтер" давным-давно вылетел, а Дортмунд – обеспечил себе Лигу Чемпионов. Разве что хозяева пытались достойно провести свой прощальный домашний матч в Бундеслиге.

"Боруссия" рано повела благодаря голу Юлиана Брандта, но затем напрочь расслабилась. На 70-й минуте Нганкам привёл вице-чемпиона в чувства, сравняв счёт. Брандт быстро ответил ещё одним мячом, а Пасслак закрепил успех. 1:3.

Кёльн, Рейн Энерги

Кёльн – Вольфсбург 0:1

Гол: Герхардт 43

"Кёльн" тотально доминировал в матче с "Вольфсбургом", нанеся в три раза больше ударов и более чем в два раза превзойдя соперника по xG. Но "волки" каким-то таинственным образом сумели проглотить "козлов", и урвать минимальную победу.

Эта неудача никак не сказалась на шансах "Кёльна" попасть в еврокубки. Только вот скорее всего это будет Лига Конференций, ведь "Унион" забрал у них шестую строчку. "Вольфсбург" же поднялся на одну позицию, и теперь 12-й.