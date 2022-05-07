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Герта – Майнц 1:2. Берлин всё ещё под угрозой

Германия
(2 голосов)

Всего третья выездная победа "карнавальников" в сезоне

Герта – Майнц 1:2. Берлин всё ещё под угрозой

Фото: Hertha BSC

Новина українською

Бундеслига, 33-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Майнц 1:2

Гол: Зельке 45+5 (пен) – Видмер 25, Белль 81

Герта: Лотка – Дардаи (Бьёркан, 78), Кемпф, Бойата, Пекарик – Аскасибар, Тузар – Сердар (Бельфодиль, 67), Боатенг (Миттельштадт, 67), Дарида (Вольшлегер, 88) – Зельке

Майнц: Дамен – Ниакате, Хак, Белль – Кариколь, Баррейру (Боэтиюс, 63), Кор, Штах (Тауэр, 90), Видмер – Буркардт (Ингвартсен, 78), Онисиво

Предупреждения: Дардаи 56, Дарида 80, Аскасибар 88 – Кариколь 65

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В статье: Герта (Берлин) Майнц
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