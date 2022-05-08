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Бундеслига. Штутгарт отобрал очки у чемпиона
Важный пункт для "шваб"
Фото: imago images/Jan Huebner
Бундеслига, 33-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Штутгарт 2:2
Голы: Гнабри 35, Мюллер 44 – Томаш 8, Калайджич 52
Бавария: Нойер – Дэвис, Нианзу (Зюле, 63), Упамекано, Павар (Толиссо, 72) – Горецка (Рока, 72), Киммих – Коман, Мюллер (Чупо-Мотинг, 85), Гнабри (Забитцер, 86) – Левандовски
Штутгарт: Мюллер – Ито, Антон, Мавропанос – Соса, Каразор, Эндо, Фюрих (Кулибали, 63)– Томаш (Фёрстер, 75), Мармуш (Мангаля, 46) – Калайджич (Томми, 79)
Предупреждения: Нианзу 6, Дэвис 90+1 – Каразор 39, Фюрих 50, Кулибали 74
Удаление: Коман 90+5
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