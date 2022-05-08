Бундеслига. Лейпциг уничтожил Аугсбург, вернувшись в топ-4

Бундеслига, 33-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Аугсбург 4:0

Голы: Силва 40, Нкунку 48, 57, Форсберг 64 (пен)

РБ Лейпциг: Гулачи (Чаунер, 88) – Хальстенберг, Орбан, Клостерман – Хенрикс, Кампль, Лаймер (Адамс, 71), Мукиеле – Нкунку (Ольмо, 78), Форсберг (Собослаи, 71) – Силва (Поульсен, 72)

Аугсбург: Гикевич – Удуохай, Оксфорд, Гауэлеу – Гюнтер, Груэсо (Майер, 46), Дорш, Калиджури (Гумны, 79) – Педерсен (Зекири, 79), Грегорич (Хан, 58) – Нидерлехнер (Пепи, 58)

Предупреждения: Форсберг 36 – Гауэлеу 72, Гюнтер 77

Вчерашнее поражение "Фрайбург" от "Униона" открыло "РБ Лейпцигу" дорогу к топ-4. И команда Доменико Тедеско в блестящем стиле вернула себе место в зоне Лиги Чемпионов, уничтожив на своём поле "Аугсбург". Теперь "быкам" будет достаточно ничьей с вылетевшей "Арминией" в финальном туре, чтобы гарантировать себе место в главном европейском турнире на следующий сезон.

Главными творцами сегодняшней победы стал французский дуэт Кристофер Нкунку и Норди Мукиеле. У первого дубль, а у второго два ассиста на соотечественника, плюс заработанный пенальти. Также Нкунку впервые в карьере пробил показатель в два десятка голов в чемпионате, а всего у него монструозный показатель 34+14 по системе гол+пас в 50 матчах сезона во всех турнирах.

"Лейпциг" позорно вылетел в полуфинале Лиги Европы от "Рейнджерс", откровенно сдав в последние недели. Но у Тедеско и компании есть возможность отлично закончить сезон. Для начала нужно гарантировать себе место в Лиге Чемпионов, а затем можно будет ещё раз обделить "Фрайбург", победив команду Кристиана Штрайха в финале Кубка Германии. Между прочим, этот трофей может стать первым как в клубной истории, так и в тренерской карьере Тедеско.