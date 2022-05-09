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Левандовский следующий? Капитан Баварии согласился на новый контракт

Германия
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Мюнхенцы удержат ветерана вратарского цеха

Левандовский следующий? Капитан Баварии согласился на новый контракт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мануэль Нойер останется в "Баварии".

Капитан мюнхенцев согласился на новый контракт, который будет действителен до лета 2025-го года. Об этом в понедельник сообщил журналист Экрем Конур.

Сообщения о желании продлить Нойера и ранее появлялись в зарубежных СМИ. В составе немецкого гранда опытный кипер в сумме отыграл 471 матч. На его счету 28 трофеев.

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Отметим, что через год истекает сделка между "Баварией" и Робертом Левандовским. Стороны пока не близки к новой.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер
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