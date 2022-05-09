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Левандовский следующий? Капитан Баварии согласился на новый контракт
Мюнхенцы удержат ветерана вратарского цеха
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мануэль Нойер останется в "Баварии".
Капитан мюнхенцев согласился на новый контракт, который будет действителен до лета 2025-го года. Об этом в понедельник сообщил журналист Экрем Конур.
???? Manuel Neuer has accepted Bayern Munich's contract offer until 2025. #FCBayern https://t.co/2k0uVVksd5 pic.twitter.com/2QTNQJc9Aw— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 9, 2022
Сообщения о желании продлить Нойера и ранее появлялись в зарубежных СМИ. В составе немецкого гранда опытный кипер в сумме отыграл 471 матч. На его счету 28 трофеев.
Отметим, что через год истекает сделка между "Баварией" и Робертом Левандовским. Стороны пока
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