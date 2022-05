О переходе Холанда в Сити объявят в течение недели

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд прошел медицинский тест в "Манчестер Сити", сообщает Фабрицио Романо. О переходе объявят в течение недели.

Erling Haaland to Manchester City, here we go! Haaland has passed medical tests as new Man City player today, he’s back in Dortmund. It will be OFFICIAL this week ???????? #MCFC



Man City told BVB board that they will activate release clause [closer to €60m than €75m] in few hours. pic.twitter.com/heYobi8S1Y