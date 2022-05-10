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На новой домашней форме Майнца присутствуют элементы в поддержку Украины

Германия
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Клуб Бундеслиги вместе с Украиной

На новой домашней форме Майнца присутствуют элементы в поддержку Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Немецкий "Майнц" презентовал домашнюю форму на сезон 2022/2023. В новой экипировке присутствуют элементы в поддержку Украины.

На передней стороне футболке размещено лого благотворительного спонсора клуба, который изображен в виде контура сердца сине-желтого цвета. А также надпись "You'll never walk alone" ("Ты никогда не будешь одним"), нанесенная сине-желтыми буквами.

Футболисты впервые наденут ее в домашнем матче против "Айнтрахта" в субботу, 14 мая.

Более того, "Майнц" организовал благотворительную программу в рамках реализации этой формы: каждые 10 евро при её покупке в клубных магазинах будут переданы фонду "Лучший мир" в помощь Украине.

Напомним, за один тур до завершения Бундеслиги "Майнц" идет на 9-м месте турнирной таблицы.

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В статье: Майнц
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