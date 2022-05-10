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На новой домашней форме Майнца присутствуют элементы в поддержку Украины
Клуб Бундеслиги вместе с Украиной
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий "Майнц" презентовал домашнюю форму на сезон 2022/2023. В новой экипировке присутствуют элементы в поддержку Украины.
На передней стороне футболке размещено лого благотворительного спонсора клуба, который изображен в виде контура сердца сине-желтого цвета. А также надпись "You'll never walk alone" ("Ты никогда не будешь одним"), нанесенная сине-желтыми буквами.
Футболисты впервые наденут ее в домашнем матче против "Айнтрахта" в субботу, 14 мая.
Более того, "Майнц" организовал благотворительную программу в рамках реализации этой формы: каждые 10 евро при её покупке в клубных магазинах будут переданы фонду "Лучший мир" в помощь Украине.
Напомним, за один тур до завершения Бундеслиги "Майнц" идет на 9-м месте турнирной таблицы.
„You’ll never walk alone“ - unser neues Heimtrikot mit ganz besonderer Botschaft! ????️— 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 9, 2022
Die limitierten Sondertrikots gibt es ab sofort in den Fanshops. 10 Euro werden an die Better World Stiftung zu Gunsten der Ukraine-Hilfe gespendet. #mainz05 pic.twitter.com/5C6wP92WmA
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