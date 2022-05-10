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Официально: Боруссия подписала 20-летнего лидера Зальцбурга

Германия
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Всё-таки договорились

Официально: Боруссия подписала 20-летнего лидера Зальцбурга

Фото: twitter.com/blackyellow

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании нападающего "РБ Зальцбург" в своем твиттере. Контракт до 2027 года.

Сообщается, что сумма трансфера составит 38 миллионов евро + бонусная часть.

В этом сезоне Адейеми провел за "Зальцбург" 42 матча, забил 23 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Карим Адейеми
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