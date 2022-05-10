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Официально: Боруссия подписала 20-летнего лидера Зальцбурга
Всё-таки договорились
Фото: twitter.com/blackyellow
Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании нападающего "РБ Зальцбург" в своем твиттере. Контракт до 2027 года.
Official, confirmed. Karim Adeyemi joins Borussia Dortmund from RB Salzburg on a permanent deal for €38m plus add-ons. ????⚫️⭐️ #BVB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022
Five years contract was signed two days ago. Deal now completed and announced by BVB. Here we go confirmed. pic.twitter.com/EM79kgRHgK
Сообщается, что сумма трансфера составит 38 миллионов евро + бонусная часть.
Borussia Dortmund is thrilled to announce the signing of German International, Karim Adeyemi, on a contract until June 2027! ???? pic.twitter.com/JEoNB6VleY— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 10, 2022
В этом сезоне Адейеми провел за "Зальцбург" 42 матча, забил 23 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.
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