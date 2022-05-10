Официально: Боруссия подписала 20-летнего лидера Зальцбурга

Дортмундская "Боруссия" объявила о подписании нападающего "РБ Зальцбург" в своем твиттере. Контракт до 2027 года.

Official, confirmed. Karim Adeyemi joins Borussia Dortmund from RB Salzburg on a permanent deal for €38m plus add-ons. ????⚫️⭐️ #BVB



Five years contract was signed two days ago. Deal now completed and announced by BVB. Here we go confirmed. pic.twitter.com/EM79kgRHgK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2022

Сообщается, что сумма трансфера составит 38 миллионов евро + бонусная часть.

Borussia Dortmund is thrilled to announce the signing of German International, Karim Adeyemi, on a contract until June 2027! ???? pic.twitter.com/JEoNB6VleY — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 10, 2022

В этом сезоне Адейеми провел за "Зальцбург" 42 матча, забил 23 гола и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 35 миллионов евро.