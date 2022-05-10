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Неочевидный выбор. Барселона хочет заменить Бускетса полузащитником Баварии

Германия
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Есть сомнения в кандидатуре

Неочевидный выбор. Барселона хочет заменить Бускетса полузащитником Баварии

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Барселона" рассматривает возможность приобретения хавбека "Баварии" Марка Року, сообщает Mundo Deportivo. 25-летний испанец сумел заинтересовать Хави.

Сообщается, что воспитанник "Барсы" и бывший полузащитник "Эспаньола" должен будет заменить опорника Серхио Бускетса. Испанцу предрекали такое будущее гораздо раньше, но его прогресс замедлился в "Баварии".

В этом сезоне Марк выходил на поле в футболке "Баварии" 13 раз и не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.

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В статье: Серхио Бускетс Бавария (Мюнхен) Барселона Хави Марк Рока
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Источник:
mundodeportivo.com

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