Неочевидный выбор. Барселона хочет заменить Бускетса полузащитником Баварии

"Барселона" рассматривает возможность приобретения хавбека "Баварии" Марка Року, сообщает Mundo Deportivo. 25-летний испанец сумел заинтересовать Хави.

Сообщается, что воспитанник "Барсы" и бывший полузащитник "Эспаньола" должен будет заменить опорника Серхио Бускетса. Испанцу предрекали такое будущее гораздо раньше, но его прогресс замедлился в "Баварии".

В этом сезоне Марк выходил на поле в футболке "Баварии" 13 раз и не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.