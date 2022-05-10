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Неочевидный выбор. Барселона хочет заменить Бускетса полузащитником Баварии
Есть сомнения в кандидатуре
Фото: twitter.com/FCBayern
"Барселона" рассматривает возможность приобретения хавбека "Баварии" Марка Року, сообщает Mundo Deportivo. 25-летний испанец сумел заинтересовать Хави.
Сообщается, что воспитанник "Барсы" и бывший полузащитник "Эспаньола" должен будет заменить опорника Серхио Бускетса. Испанцу предрекали такое будущее гораздо раньше, но его прогресс замедлился в "Баварии".
В этом сезоне Марк выходил на поле в футболке "Баварии" 13 раз и не отличался результативными действиями. Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.
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