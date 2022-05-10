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Трансферные гонки: два топ-клуба АПЛ интересуются Нкунку

Германия
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Но с подписанием будут проблемы…

Трансферные гонки: два топ-клуба АПЛ интересуются Нкунку

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

Полузащитник "Лейпцига" Кристофер Нкунку заинтересовал "Манчестер Юнайтед" и "Челси", сообщает Sky Sports. Проблемой станет отсутствие прописанных в контракте отступных.

Сообщается, что "Лейпциг" не хочет отпускать своего лидера. Клуб уже сделал предложение контракта 24-летнему французу.

В этом сезоне Кристофер провел за "Лейпциг" 50 матчей, забил 34 гола и отдал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 65 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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Источник:
sport.sky.de

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