Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансферные гонки: два топ-клуба АПЛ интересуются Нкунку
Но с подписанием будут проблемы…
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Полузащитник "Лейпцига" Кристофер Нкунку заинтересовал "Манчестер Юнайтед" и "Челси", сообщает Sky Sports. Проблемой станет отсутствие прописанных в контракте отступных.
Сообщается, что "Лейпциг" не хочет отпускать своего лидера. Клуб уже сделал предложение контракта 24-летнему французу.
В этом сезоне Кристофер провел за "Лейпциг" 50 матчей, забил 34 гола и отдал 20 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 65 миллионов евро.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:sport.sky.de
Популярное сейчас
- Представитель Хорватии. Назван новый соперник сборной Украины
- Три европейских страны передадут Украине самоходные артиллерийские установки - СМИ
- Бразильский центрбек Родриго назвал свой переход в Динамо ошибкой
- Реал отказался от покупки Холанда из-за требования Райолы по отступным
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти