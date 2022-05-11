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Бавария в скором времени подпишет защитника Аякса

Германия
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Подтвердил лично Салихамиджич

Бавария в скором времени подпишет защитника Аякса

Фото: twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Бавария" подпишет защитника "Аякса" Нассера Мазрауи, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Филиппа Кесслера. Нидерландец уже прошел медобследование и в скором времени будет официальное подтверждение.

Журналист приводит цитату спортивного директора "Баварии" Хасана Салихамиджича:

"Мазрауи решил присоединиться к нам. Мы на финальной стадии, все выглядит хорошо — его хотели ведущие европейские клубы".

Ранее сообщалось, что на финальной стадии переговоры с "Аяксом" и по полузащитнику Райану Гравенберху.

В этом сезоне Нассер провел за "Аякс" 33 матча, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего фуллбека в 20 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Нуссайр Мазрауи Раян Гравенберх
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