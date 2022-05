Бавария в скором времени подпишет защитника Аякса

"Бавария" подпишет защитника "Аякса" Нассера Мазрауи, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Филиппа Кесслера. Нидерландец уже прошел медобследование и в скором времени будет официальное подтверждение.

Журналист приводит цитату спортивного директора "Баварии" Хасана Салихамиджича:

"Мазрауи решил присоединиться к нам. Мы на финальной стадии, все выглядит хорошо — его хотели ведущие европейские клубы".

Bayern director Hasan Salihamidžić confirms: “Mazraoui has decided to join us. We’re in the final stages, it’s looking good - he was wanted by top European clubs”, tells @kessler_philipp. ???????? #FCBayern



Deal signed, medical completed too. It’s gonna be official soon. pic.twitter.com/cdI6QMgBYM