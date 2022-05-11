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Бавария в скором времени подпишет защитника Аякса
Подтвердил лично Салихамиджич
Фото: twitter.com/FabrizioRomano
"Бавария" подпишет защитника "Аякса" Нассера Мазрауи, сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на журналиста Филиппа Кесслера. Нидерландец уже прошел медобследование и в скором времени будет официальное подтверждение.
Журналист приводит цитату спортивного директора "Баварии" Хасана Салихамиджича:
"Мазрауи решил присоединиться к нам. Мы на финальной стадии, все выглядит хорошо — его хотели ведущие европейские клубы".
Bayern director Hasan Salihamidžić confirms: “Mazraoui has decided to join us. We’re in the final stages, it’s looking good - he was wanted by top European clubs”, tells @kessler_philipp. ???????? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2022
Deal signed, medical completed too. It’s gonna be official soon. pic.twitter.com/cdI6QMgBYM
Ранее сообщалось, что на финальной стадии переговоры с "Аяксом" и по полузащитнику Райану Гравенберху.
В этом сезоне Нассер провел за "Аякс" 33 матча, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего фуллбека в 20 миллионов евро.
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