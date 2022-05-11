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Украина – Боруссия Менхенгладбах. Составы на матч
Большой футбол вернулся в сборную
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команды опубликовали стартовые составы на товарищеский матч Украина – "Боруссия" Менхенгладбах. Выйдет основная обойма.
Состав Украины:
- 1. Бущан;
- 15. Конопля;
- 13. Забарный;
- 22. Матвиенко;
- 21. Караваев;
- 5. Сидорчук;
- 6. Степаненко (К);
- 17. Мудрик;
- 10. Шапаренко;
- 14. Буяльский;
- 11. Беседин.
Состав "Боруссии":
- 1. Соммер;
- 5. Фридрих;
- 7. Херманн;
- 13. Штиндль;
- 14. Плеа;
- 23. Хоффманн;
- 28. Гинтер;
- 29. Скалли;
- 30. Эльведи;
- 34. Ноб;
- 43. Рейц.
Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На UA-Футбол вы сможете смотреть прямую онлайн видеотрансляцию матча >>>
Также доступна текстовая онлайн трансляция >>>
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Источник:uaf.ua
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