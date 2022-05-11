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Украина – Боруссия Менхенгладбах. Составы на матч

Германия
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Большой футбол вернулся в сборную

Украина – Боруссия Менхенгладбах. Составы на матч

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Команды опубликовали стартовые составы на товарищеский матч Украина – "Боруссия" Менхенгладбах. Выйдет основная обойма.

Состав Украины:

  • 1. Бущан;
  • 15. Конопля;
  • 13. Забарный;
  • 22. Матвиенко;
  • 21. Караваев;
  • 5. Сидорчук;
  • 6. Степаненко (К);
  • 17. Мудрик;
  • 10. Шапаренко;
  • 14. Буяльский;
  • 11. Беседин.

Состав "Боруссии":

  • 1. Соммер;
  • 5. Фридрих;
  • 7. Херманн;
  • 13. Штиндль;
  • 14. Плеа;
  • 23. Хоффманн;
  • 28. Гинтер;
  • 29. Скалли;
  • 30. Эльведи;
  • 34. Ноб;
  • 43. Рейц.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. На UA-Футбол вы сможете смотреть прямую онлайн видеотрансляцию матча >>>

Также доступна текстовая онлайн трансляция >>>

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В статье: Украина Боруссия (Менхенгладбах)
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Источник:
uaf.ua

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