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В Баварии меняют позицию касательно Левандовского. Готовится продажа топ-форварда
И на это сразу несколько причин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже долгое время ходят слухи о том, что Роберт Левандовский хочет покинуть "Баварию". До последнего времени мюнхенцы не хотел отпускать топ-форварда, однако в последнее время ситуация изменилась.
По данным авторитетного портал Bild, "Бавария" готовится к продаже поляка. Ориентировочная сумма трансфера - 35-40 миллионов. Также источник назвал основные причины сего решения.
Во-первых, Роберт в очередной раз сообщил, что не будет продлевать нынешний контракт. Дабы не потерять Роберта бесплатно в 2023-м, его готовы продать в 2022-м году.
Robert Lewandowski has informed Bayern bosses last week that he will NOT extend his contract. That means if Bayern still want to collect a fee for the Pole, they would have to sell him now. That's why the club is now considering selling Lewandowski [@BILD] pic.twitter.com/7uDeKc1h1e— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 12, 2022
Помимо этого, в раздевалке все игроки "Баварии" стали замечать недовольство Роберта, который хочет уйти. Вырученные деньги должны помочь мюнхенцам перестроить команду в атаке.
Напомним, что главный претендент на Роберта -
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