В Баварии меняют позицию касательно Левандовского. Готовится продажа топ-форварда

Уже долгое время ходят слухи о том, что Роберт Левандовский хочет покинуть "Баварию". До последнего времени мюнхенцы не хотел отпускать топ-форварда, однако в последнее время ситуация изменилась.

По данным авторитетного портал Bild, "Бавария" готовится к продаже поляка. Ориентировочная сумма трансфера - 35-40 миллионов. Также источник назвал основные причины сего решения.

Во-первых, Роберт в очередной раз сообщил, что не будет продлевать нынешний контракт. Дабы не потерять Роберта бесплатно в 2023-м, его готовы продать в 2022-м году.

