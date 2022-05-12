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В Баварии меняют позицию касательно Левандовского. Готовится продажа топ-форварда

Германия
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И на это сразу несколько причин

В Баварии меняют позицию касательно Левандовского. Готовится продажа топ-форварда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже долгое время ходят слухи о том, что Роберт Левандовский хочет покинуть "Баварию". До последнего времени мюнхенцы не хотел отпускать топ-форварда, однако в последнее время ситуация изменилась.

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По данным авторитетного портал Bild, "Бавария" готовится к продаже поляка. Ориентировочная сумма трансфера - 35-40 миллионов. Также источник назвал основные причины сего решения.

Во-первых, Роберт в очередной раз сообщил, что не будет продлевать нынешний контракт. Дабы не потерять Роберта бесплатно в 2023-м, его готовы продать в 2022-м году.

Помимо этого, в раздевалке все игроки "Баварии" стали замечать недовольство Роберта, который хочет уйти. Вырученные деньги должны помочь мюнхенцам перестроить команду в атаке.

Напомним, что главный претендент на Роберта - "Барселона".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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