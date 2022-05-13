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Президент Баварии: Левандовский выполнит свой контракт до лета 2023 года

Германия
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Глава мюнхенского клуба о будущем поляка

Президент Баварии: Левандовский выполнит свой контракт до лета 2023 года

Twitter Bayern & Germany

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Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер прокомментировал будущее Роберта Левандовского в составе немецкого клуба.

"У Роберта Левандовского контракт с "Баварией" до 30 июня 2023 года, и он выполнит его", – заявил Хайнер.

В текущей кампании 33-летний поляк принял участие в 33 матчах Бундеслиги, в которых записал на свой счет 34 забитых мяча – это лучший результат в лиге.

Напомним, ранее были слухи, что Роберт принял решение не подписывать новый контракт с мюнхенцами. В свою очередь каталонская "Барселона" предложила Левандовскому соглашение сроком на два сезона.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Источник:
Twitter Bayern & Germany

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