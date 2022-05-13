Бундеслига, 34-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Фрайбург

Трансляция – Megogo, 16:30

Байер

“Байеру” в последние недели сезона было непросто из-за череды травм, выкосившей ключевых игроков для системы, как Фло Виртц или Джереми Фримпонга. “Фармацевтам” пришлось играть с четвёркой номинальных центрбеков сзади и обходиться вообще без десятки. Тем не менее, Херардо Сеоане и его команда справились с задачей, и уже гарантировали себе попадание в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

В этот отрезок “Байер” стал играть на редкость прагматично, но результаты при этом не просели. После вылета из ЛЕ от “Аталанты” короткая лавка перестала сказываться, и Леверкузен выиграл 3 из 5 последних встреч чемпионата при единственном поражении от “РБ Лейпциг”.

Немаловажную роль в этом финальном рывке сыграло возвращение Патрика Шика. Чешский страйкер вернулся в начале апреля, набрав форму и непосредственно поучаствовал в 3 последних победах, забив 4 гола и отдав ассист.

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Фрайбург

Тот факт, что “Фрайбург” к последнему туру Бундеслиги всё ещё претендует на попадание в Лигу Чемпионов, это уже настоящее достижение. Не забываем также и о выходе в финал Кубка Германии, где команда оспорит трофей с “РБ Лейпцигом”.

Этот же “Лейпциг” рискует стать обидчиком “Фрайбурга” в чемпионате, отобрав у команды Кристиана Штрайха место в четвёрке. Всё было в руках “Фрайбурга”, но глупая ничья с Гладбахом (3:3) с потерянным преимуществом в компенсированное время, а также трагическое поражение от “Униона” (1:4) на прошлых выходных полностью переменили картину.

Теперь “Фрайбургу” нужно надеяться на поражение “РБ Лейпцига” от уже вылетевшей “Арминии”. Это вряд ли случится, но как минимум для попадания в Лигу Европы “Байер” не мешало бы обыграть, а то “Унион” поджимает сзади.

Статистика и факты

“Фрайбург” в последних трёх турах пропускал по 3 и больше мячей

Леверкузен забивал не меньше двух мячей в 8 из 10 последних домашних матчах

Леверкузен выиграл три последних встречи, у “Фрайбурга” лишь одна победа за этот отрезок

“Фрайбург” не проигрывал в 5 последних гостевых играх

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер – Арангис, Андрих – Диаби, Азмун, Паулиньо – Шик

Фрайбург: Флеккен – Гульде, Линхарт, Н. Шлоттербек – Кюблер, Эггештайн, Хефлер, Гюнтер – Шаллаи, Хелер, Грифо

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Фрайбург от UA-Футбол

“Байер” сейчас явно в лучшей форме, но у “Фрайбурга” в противовес есть реальная мотивация, в отличии от соперника, который 100-процентно останется на третьей позиции. Шансы Леверкузена всё равно выглядят предпочтительнее, но надёжнее будет поставить не на исход, а на количество голов. Рекомендованная ставка: тотал 4 Б с коэффициентом в районе 2.68.