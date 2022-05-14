Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия рассчитывает подписать Аллера летом
Клубу нужен еще один нападающий
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард "Аякса" Себастьян Аллер в летнее межсезонье может оказаться в Бундеслиге. Об этом пишет журналист Николо Скиря.
Представители 27-летнего футболиста уже ведут переговоры с дортмундской "Боруссией". "Бавария" при этом также следит за ситуацией, ожидая окончательного решения вопроса о желании Роберта Левандовского летом сменить команду.
Потенциальный трансфер Аллера оценивается в 40 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов в активе форварда 21 гол и 7 результативных передач в 30 матчах.
Популярное сейчас
- Вымышленные чудеса северокорейского спорта: Ким-гольфист, мускус оленя и победа на чемпионате мира
- Сабо: Мудрик должен уехать либо в английские топ-клубы, либо в Реал
- Россияне утопили танковую роту, отступая с Белогоровки
- Официально: Эрлинг Холанд - игрок Манчестер Сити
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО