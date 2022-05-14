Боруссия рассчитывает подписать Аллера летом

Форвард "Аякса" Себастьян Аллер в летнее межсезонье может оказаться в Бундеслиге. Об этом пишет журналист Николо Скиря.

Представители 27-летнего футболиста уже ведут переговоры с дортмундской "Боруссией". "Бавария" при этом также следит за ситуацией, ожидая окончательного решения вопроса о желании Роберта Левандовского летом сменить команду.

Потенциальный трансфер Аллера оценивается в 40 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов в активе форварда 21 гол и 7 результативных передач в 30 матчах.