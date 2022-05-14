Бавария хочет заменить Левандовского форвардом Штутгарта

"Бавария Мюнхен" заинтересована в приобретении форварда "Штутгарта" Саши Калайджича в качестве замены Роберту Левандовскому. Как сообщает Sport Bild, за австрийского нападающего мюнхенцам придется заплатить около 20 миллионов евро.

По информации издания, "Бавария" не планирует отпускать Левандовского этим летом, однако руководство рассмотрит предложения в районе 35-40 миллионов евро. Среди претендентов на поляка – "Барселона".

Австрийский форвард Саша Калайджич забил за "Штутгарт" в этом сезоне Бундеслиги 5 голов и отдал 2 ассиста в 14 матчах. В прошлом же сезоне Саша сделал 16+6 по системе гол+пас в 33 матчах лиги.