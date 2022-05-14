Бундеслига. Счастливчики из Лейпцига, спасение шваб и голевое прощание Холанда

Бундеслига, 34-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Бавария 2:2

Голы: Винд 45, Крузе 58 – Станишич 17, Левандовски 40

Вольфсбург: Кастельс – ван де Вен (Руссийон, 72), Брукс (Борно, 90), Лакруа, Баку – Герхардт (Вранкс, 72), Арнольд, Шлагер, Крузе (Филипп, 83) – Л. Нмеча (Бялек, 83), Винд

Бавария: Нойер (Фрюхтль, 81) – Дэвис (Ричардс, 81), Эрнандес, Упамекано, Станишич – Горецка, Киммих (Видович, 81) – Гнабри (Сане, 67), Мюллер (Чупо-Мотинг, 60), Мусиала – Левандовски

Предупреждения: Л. Нмеча 42 – Упамекано 77, Ричардс 88

"Бавария" обеспечила себе десятый титул кряду ещё в 31-м туре, но всё равно собиралась закончить сезон на мажорной ноте. Начали за здравие – Станишич отметил редкий выход в старте дебютным голом в Бундеслиге, а затем недовольный Левандовски забил свой 35-й гол в чемпионате. Оба раза ассистировал Мюллер.

Но "волкам" удалось совершить камбек. Ещё до перерыва Винд отквитал один мяч, а на старте Крузе и вовсе восстановил паритет. 2:2. "Бавария" финиширует с 77 очками – худший показатель за все прошлые 10 лет.

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – Герта 2:1

Голы: Холанд 68 (пен), Мукоко 84 – Бельфодиль 18 (пен)

Боруссия: Бюрки – Загаду (Понграчич, 83), Аканджи, Джан (Байно-Гиттенс, 46) – Геррейру, Витсель (Мукоко, 83), Беллингем, Вольф – Ройс, Брандт – Холанд (Реньер, 90+1)

Герта: Лотка – Платтенхардт, Кемпф, Боята, Пекарик – Аскасибар (Йоветич, 88), Тузар – Миттельштадт (Бьёркан, 65, Боатенг, 88), Эккеленкамп (Рихтер, 46), Сердар (Дарида, 56) – Бельфодиль

Предупреждения: Аскасибар 66, Платтенхардт 66

Эрлинг Холанд попрощался с Дортмундом самым естественным для себя образом – забив мяч. 86 в 89 матчах за "Боруссию" или 0,97 голов в среднем за игру – лучший показатель в истории клуба среди тех, кто сыграл хотя бы десяток матчей за Дортмунд. Норвежец сравнял счёт на 68-й минуте, а его потенциальный преемник Юссуфа Мукоко обеспечил победу над "Гертой" на 84-й. 17-летнему вундеркинду понадобилась для этого всего минута на поле.

А "Герте" между прочим очень нужен был результат. Добудь команда динозавра Феликса Магата набрала хотя бы пункт, они бы избежали прямого вылета из Бундеслиги. Але не так сталося, як гадалося – берлинцев ждёт две битвы плей-офф за право существования в элите.

86 goals in 89 matches, truly remarkable pic.twitter.com/5hofrKlzrN — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022

Леверкузен, БайАрена

Байер – Фрайбург 2:1

Голы: Аларио 53, Паласиос 90+7 – Хаберер 88

Байер: Лунёв – Синкгравен (Баккер, 67), Тапсоба, Та, Коссуну – Паулиньо (Инкапье, 84), Паласиос, Баумгартлингер (Арангис, 60), Диаби – Аларио (Андрих, 60), Шик

Фрайбург: Флеккен – Гюнтер, Н. Шлоттербек, Линхарт, Кюблер – Грифо, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 69), Шаллаи (Шмид, 79) – Чон (Петерсен, 69) – Хелер (Демирович, 79)

Предупреждения: Диаби 18, Баумгартлингер 26 – Эггештайн 3, Н. Шлоттербек 43

С турнирной точки зрения "Байеру" тоже ничего не было нужно, в отличии от их соперника. "Фрайбург" мечтал о поражении "РБ Лейпцига", и в случае своего успеха мог претендовать на место в Лиге Чемпионов. Однако выполнить даже свою часть команда Кристиана Штрайха не смогла.

Хотя встреча выдалась сумасшедшей. Аларио открыл счёт в дебюте второго тайма, "Фрайбург" отыгрался за пару минут до окончания основного времени, испортив дебют россиянина Андрея Лунева на воротах, выход которого на поле на фоне символа Пацифик в центральном круге и баннеров StopWar выглядел, мягко говоря, крипово.

"Фрайбург" побежал геройствовать в компенсированное время, но Паласиос нарушил их надежды, оставив коллектив Штрайха с их путёвкой в ЛЕ. Отомстить "РБ Лейпциг" "Фрайбург" сможет в финале Кубка Германии на следующий выходных.

Билефельд, Шюко Арена

Арминия – РБ Лейпциг 1:1

Гол: Серра 70 – Орбан 90+3

У "Фрайбурга" хватало поводов кусать локти, ведь "Лейпциг" со своей "задачей" справлялся – к началу компенсированного времени "быки" каким-то образом умудрялись проигрывать безнадёжной "Арминии", что могло открыть "Фрайбугу" возможность для обогона на финальном повороте.

Но на 90+3 минуте Вилли Орбан успокоил своих болельщиков, сравняв счёт со стандарта, и тем самым гарантировал "РБ Лейпцигу" место в Лиге Чемпионов.

Берлин, Ан дер Альтен Ферстерай

Унион – Бохум 3:2

Голы: Премель 5, Авоньи 24 (пен), 88 – Цоллер 55, Лёве 79

"Унион" продолжает прогресс. В своём дебютном сезоне берлинцы закрепились в середине таблицы, в прошлом году добыли первую путёвку в еврокубки, сыграв в Лиге Конференций. А благодаря сегодняшнему успеху команда Урса Фишера финишировала пятой, и теперь дебютирует и в Лиге Европы. В следующем сезоне ждём в топ-4?

Теоретически "железные" могли упустить место в ЛЕ, ведь их мог обогнать "Кёльн" в случае неудачи. Но неудача случилась как раз с "козлами", а "Унион" благодаря голу Авоньи на 88-й минуте уже ни от кого не зависел.

Поздравляем и "Бохум". Блестящее возвращение в Бундеслигу с 42 очками по итогам кампании, с запоминающимися победами над "Баварией" и дортмундской "Боруссией", и просто яркой игрой каждую неделю. Ждём скачка в духе "Униона".

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Кёльн 2:1

Голы: Калайджич 12, Эндо 90+2 – Модест 59

Обокрал "Кёльн" и оставил их с Лигой Конференций как раз таки "Штутгарт", который благодаря героической победе в финальном туре сохраняет место в элите.

В основное время матча команды обменялись голами своих фронтменов Калайджича и Модеста. Ничья не устраивала никого, поэтому обе команду полетели в атаку в компенсированное время. И судьба сделала "швабам" подарок. Спасли мерседесовцев японцы. На второй компенсированной ко второму тайму минуте Хироки Ито нашёл своим навесом с корнета голову соотечественника Ватару Энди, который забил важнейший гол в своей карьере. 2:1. "Штутгарт" остаётся с нами, а вот "Герта" – не факт.

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Хоффенхайм 5:1

Голы: Штиндль 26, Плеа 44 (пен), Хофманн 45+1, 68, Эмболо 53 – Крамарич 3

"Хоффенхайм" продлил безвыигрышную серию в чемпионате до 9 матчей, проиграв на выезде менхенгладбаской "Боруссии". Весной у команды Себастьяна Хенёсса случился серьёзный спад, и они из претендента за топ-4 превратились в отпетого середняка.

Мини-постановкой всего сезона "Хоффенхайма" послужила и сегодняшняя игра. Яркий старт с голом Андрея Крамарича в дебюте, но проваленная вторая половина тайма позволила Гладбаху ответить тремя, и ещё двумя после перерыва.

Хофманн снова забил аккурат перед перерывом и снова сделал дубль, как и в игре с РБ, ещё по мячу забили Штиндль, Плеа и Эмболо.

"Боруссия" завершает провальный сезон с двумя домашними победами кряду. За последнее время команда Хюттера дома не смогла сломить сопротивление лишь одной команды – нашей сборной в товарищеском матче.

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Айнтрахт 2:2

Голы: Ингвартсен 10, 49 – Тута 25, Борре 35

"Майнц" и "Айнтрахт" безнадёжно застряли в середине таблицы, поэтому сегодня особой битвы не выдали. Ингвартсен вывел "карнавальников" вперёд на 10-й минуте, но "орлы" до перерыва ответили мячами Туты и Борре. В дебюте второго тайма Ингвартсен забил ещё раз, и на этом команды и разошлись.

"Майнц" по традиции устоял в матче с более крепким оппонентом, а "Айнтрахт" не стал портить себе настроение перед финалом Лиги Европы. Победа в нём позволит Оливеру Гласнеру второй год подряд пробиться в Лигу Чемпионов с двумя нетоповыми командами – "Вольфсбургом" и "Айнтрахтом". Это было бы уникальным достижением.

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Гройтер 2:1

Голы: Калиджури 11 (пен), Грегорич 84 – Нганкам 23



"Аугсбург" обеспечил себе выживание ещё в 31-м туре, поэтому давно расслабился. Правда, "Гройтер" обеспечил себе вылет ещё неделей до того, но всё же напоследок показать себя хотел. В дебюте встречи Калиджури с пенальти и Нганкам разменялись голами. "Гройтер" долго держался, но в конце концов Грегорич всё же принёс "Аугсбургу" победу. 2:1. "Гройтер", прощай. Возвращайся более сильным.