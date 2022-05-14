Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовски: Я принял решение, что не буду продлевать свой контракт
Игрок не получил предложения от Баварии
Фото: DraftKings Nation
Роберт Левандовски прокомментировал
"Я принял решение, что не буду продлевать свой контракт. Хоть я и не получал каких-либо предложений от "Баварии". Самая важная вещь – это найти лучшее решение для обеих сторон. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем".
Главным претендентом на Роберта Левандовски считается "Барселона". Однако, как ранее заявляло руководство "Баварии", они не готовы отпустить поляка менее, чем за 35-40 миллионов евро.
Популярное сейчас
- МИД РФ: Вступление Украины в ЕС будет означать конец Евросоюза
- Россияне проводят мероприятия по построению многоэшелонированной обороны - Генштаб
- Уже 27 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
- Украина – Боруссия Менхенгладбах. Составы на матч
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО