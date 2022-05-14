Левандовски: Я принял решение, что не буду продлевать свой контракт

Роберт Левандовски прокомментировал заявление спортивного директора "Баварии Мюнхен" Хасана Салихамиджича о том, что он хочет покинуть клуб:

"Я принял решение, что не буду продлевать свой контракт. Хоть я и не получал каких-либо предложений от "Баварии". Самая важная вещь – это найти лучшее решение для обеих сторон. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем".

Главным претендентом на Роберта Левандовски считается "Барселона". Однако, как ранее заявляло руководство "Баварии", они не готовы отпустить поляка менее, чем за 35-40 миллионов евро.