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Левандовски: Я принял решение, что не буду продлевать свой контракт

Германия
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Игрок не получил предложения от Баварии

Левандовски: Я принял решение, что не буду продлевать свой контракт

Фото: DraftKings Nation

UA-Футбол
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Роберт Левандовски прокомментировал заявление спортивного директора "Баварии Мюнхен" Хасана Салихамиджича о том, что он хочет покинуть клуб:

"Я принял решение, что не буду продлевать свой контракт. Хоть я и не получал каких-либо предложений от "Баварии". Самая важная вещь – это найти лучшее решение для обеих сторон. Надеюсь, это произойдет в ближайшем будущем".

Главным претендентом на Роберта Левандовски считается "Барселона". Однако, как ранее заявляло руководство "Баварии", они не готовы отпустить поляка менее, чем за 35-40 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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