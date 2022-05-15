Возможно, последний в Бундеслиге. ВИДЕО, как Левандовский забил свой 35-й гол в сезоне

В субботу, 14 мая, в Германии сыграли последний тур розыгрыша Бундеслиги в сезоне 2021-22. Перед началом матчей главная звезда чемпионата – Роберт Левандовски – объявил, что не будет подписывать новый контракт с "Баварией". Нынешнее соглашение заканчивается летом 2023-го, то есть он еще год может спокойно играть в Мюнхене. Но, скорее всего, клуб попытается его продать уже сейчас, чтобы получить финансовую выгоду (даже такой клуб как "Бавария" вынужден думать о своем бюджете). Тем более что спрос на поляка будет безумным.

Поэтому на игру против "Вольфсбурга" Левандовский выходил с пониманием, что это может быть последний официальный матч за "Баварию". И Роберт постарался, чтобы не покинуть поле без забитого мяча. На 40-й минуте он классно подрезал мяч головой после подачи своего идеального ассистента Томаса Мюллера. Игра в итоге завершилась со счетом 2:2.

Таким образом, Левандовский завершил чемпионат, имея в своем активе 35 забитых мячей. Еще 13 он провел в Лиге Чемпионов. Всего за "Баварию" начиная с 2014 года Роберт только в Бундеслиге забил 238 голов в 253-х матчах. Еще в 69 раз он отличился в матчах Лиги Чемпионов.