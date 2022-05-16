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Не Левандовский. Лучшим игроком Бундеслиги признан лидер РБ Лейпциг
Кристофер Нкунку прогрессирует невероятными темпами
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку признан лучшим игроком уходящего сезона Бундеслиги по версии Профсоюза футболистов (VdV).
24-летний француз в 34 турах чемпионата забил 20 голов и отдал 16 результативных передач, практически в одиночку затащив "Быков" в зону Лиги чемпионов.
Ранее Нкунку стал первым игроком в истории, который получил от Бундеслиги сразу 4 награды лучшему игроку месяца в течение одного сезона.
Также победа француза ознаменовала окончание гегемонии баварца Роберта Левандовского, который признавался лучшим в Бундеслиге в 2020 и 2021 годах.
Euer Spieler der Saison? Wenig überraschend heißt er Christopher Nkunku (@c_nk97) - der @rbleipzig-Star hatte schon in dieser Saison beim #BundesligaPOTM ordentlich abgeräumt! #BLTOTS | @eafussball | #Bundesliga pic.twitter.com/xaKFWSgiDD— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) May 16, 2022
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