Не Левандовский. Лучшим игроком Бундеслиги признан лидер РБ Лейпциг

Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку признан лучшим игроком уходящего сезона Бундеслиги по версии Профсоюза футболистов (VdV).

24-летний француз в 34 турах чемпионата забил 20 голов и отдал 16 результативных передач, практически в одиночку затащив "Быков" в зону Лиги чемпионов.

Ранее Нкунку стал первым игроком в истории, который получил от Бундеслиги сразу 4 награды лучшему игроку месяца в течение одного сезона.

Также победа француза ознаменовала окончание гегемонии баварца Роберта Левандовского, который признавался лучшим в Бундеслиге в 2020 и 2021 годах.