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Не Левандовский. Лучшим игроком Бундеслиги признан лидер РБ Лейпциг

Германия
(3 голосов)

Кристофер Нкунку прогрессирует невероятными темпами

Не Левандовский. Лучшим игроком Бундеслиги признан лидер РБ Лейпциг

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani

Новина українською

Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку признан лучшим игроком уходящего сезона Бундеслиги по версии Профсоюза футболистов (VdV).

24-летний француз в 34 турах чемпионата забил 20 голов и отдал 16 результативных передач, практически в одиночку затащив "Быков" в зону Лиги чемпионов.

Ранее Нкунку стал первым игроком в истории, который получил от Бундеслиги сразу 4 награды лучшему игроку месяца в течение одного сезона.

Также победа француза ознаменовала окончание гегемонии баварца Роберта Левандовского, который признавался лучшим в Бундеслиге в 2020 и 2021 годах.

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В статье: РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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