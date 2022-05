В Баварии обеспокоены, что на рынке нет прямой замены Левандовскому

"Бавария" рассматривает возможность приобретения двух нападающих разных профилей на замену Роберту Левандовскому, который этим летом покинет клуб. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sports.

Сообщается, что главной целью клуба и лично спортивного директора Салихамиджича будет форвард "Ливерпуля" Садио Мане. Стороны уже даже вели переговоры.

Bayern are aware there's no direct replacement for Lewandowski on the market. Therefore the club's idea is to sign two strikers with two different profiles. Saša Kalajdžić and Sadio Mané are candidates [@Sky_Marc, @SkySportNews] pic.twitter.com/3zC8yvz3xC