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В Баварии обеспокоены, что на рынке нет прямой замены Левандовскому

Германия
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Но у клуба есть план

В Баварии обеспокоены, что на рынке нет прямой замены Левандовскому

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

"Бавария" рассматривает возможность приобретения двух нападающих разных профилей на замену Роберту Левандовскому, который этим летом покинет клуб. Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sports.

Сообщается, что главной целью клуба и лично спортивного директора Салихамиджича будет форвард "Ливерпуля" Садио Мане. Стороны уже даже вели переговоры.

Отмечается, что теперь трансфер Мане не зависит от будущего Сержа Гнабри, так как клуб ищет именно форварда такого типа как Садио. В последних матчах за "Ливерпуль" сенегалец часто выходил на острие атаки.

Вторым форвардом может стать нападающий "Штутгарта" Саша Калайджич. Переговоры с футболистом и его агентом пройдут на следующей неделе.

24-летний Калайджич оценивается порталом Transfermarkt в 22 миллиона евро. В этом сезоне за "Штутгарт" он провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане Штутгарт Саша Калайджич
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