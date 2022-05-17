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Хоффенхайм уволил главного тренера. Это уже 4 отставка по итогам сезона в Бундеслиге

Германия
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Хенесс присоединился к тренерам "Боруссии М", "Вольфсбурга" и "Аугсбурга"

Хоффенхайм уволил главного тренера. Это уже 4 отставка по итогам сезона в Бундеслиге

Фото: https://www.tsg-hoffenheim.de

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"Хоффенхайм" расстался с главным тренером Себастьеном Хенессом, сообщает официальное заявление клуба. Решающими стали результаты последних 2 месяцев.

Клуб закончил сезон на 9 месте Бундеслиги. С 12 марта "Хоффенхайм" провел 9 матчей, в которых не одержал ни одной победы. У команды Хенесса 6 поражений и 3 ничьих.

"После анализа, который начался еще до финального игрового дня, мы должны признать, что результаты и события последних двух месяцев затмили многие из многочисленных положительных аспектов, которые выявил этот сезон. Самый важный вопрос, который мы должны были задать себе после этих негативных впечатлений, заключался в том, сможем ли мы, как клуб, в этом контексте начать новый сезон без каких-либо проблем. После всесторонних обсуждений мы совместно ответили на этот вопрос отрицательно", – говорится в заявлении.

Напомним, что ранее своих главных тренеров также уволили "Боруссия" Менхенгладбах (10 место), "Вольфсбург" (12 место) и "Аугсбург" (14 место).

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В статье: Вольфсбург (Вольфсбург) Боруссия (Менхенгладбах) Хоффенхайм (Зинсхайм) Аугсбург Себастьен Хенесс
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Источник:
tsg-hoffenheim.de

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