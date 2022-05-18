Левандовский согласовал условия личного контракта с Барселоной - СМИ

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский близок к уходу из немецкой команды.

Как утверждает инсайдер Николо Скира, 33-летний поляк уже провел переговоры с "Барселоной" и согласовал условия личного контракта с каталонцами. Сделка будет рассчитана до 2025 года.

Теперь руководство "Барселоне" чтобы окончательно закрыть трансфер, нужно договариваться с "Баварией" по сумме выкупа Роберта.

Левандовский провел в составе мюнхенцев восемь сезонов, отличившись 344 голами и 72 ассистами в 374 матчах. В частности, в недавно завершенном сезоне на его счету 50 мячей и семь результативных передач. Напомним, что соглашение между немецким клубом и Робертом истекает в 2023 году.