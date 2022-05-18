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Левандовский согласовал условия личного контракта с Барселоной - СМИ
Теперь осталось договориться боссам "блаугранас" с немцами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский близок к уходу из немецкой команды.
Как утверждает инсайдер Николо Скира, 33-летний поляк уже провел переговоры с "Барселоной" и согласовал условия личного контракта с каталонцами. Сделка будет рассчитана до 2025 года.
Теперь руководство "Барселоне" чтобы окончательно закрыть трансфер, нужно договариваться с "Баварией" по сумме выкупа Роберта.
Левандовский провел в составе мюнхенцев восемь сезонов, отличившись 344 голами и 72 ассистами в 374 матчах. В частности, в недавно завершенном сезоне на его счету 50 мячей и семь результативных передач. Напомним, что соглашение между немецким клубом и Робертом истекает в 2023 году.
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