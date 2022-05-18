  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Левандовский согласовал условия личного контракта с Барселоной - СМИ
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский согласовал условия личного контракта с Барселоной - СМИ

Германия
(1 голосов)

Теперь осталось договориться боссам "блаугранас" с немцами

Левандовский согласовал условия личного контракта с Барселоной - СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский близок к уходу из немецкой команды.

Как утверждает инсайдер Николо Скира, 33-летний поляк уже провел переговоры с "Барселоной" и согласовал условия личного контракта с каталонцами. Сделка будет рассчитана до 2025 года.

Читайте такжеЛевандовски: Я принял решение, что не буду продлевать свой контракт

Теперь руководство "Барселоне" чтобы окончательно закрыть трансфер, нужно договариваться с "Баварией" по сумме выкупа Роберта.

Левандовский провел в составе мюнхенцев восемь сезонов, отличившись 344 голами и 72 ассистами в 374 матчах. В частности, в недавно завершенном сезоне на его счету 50 мячей и семь результативных передач. Напомним, что соглашение между немецким клубом и Робертом истекает в 2023 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде