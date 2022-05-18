Все зависит от Шахтера. Сикан готов остаться в клубе второй Бундеслиги на следующий сезон

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан зимой отправился в аренду в немецкую "Ганзу". Соглашение между клубами истекает летом, однако сам футболист хотел бы задержаться во второй Бундеслиге.

"Я не хочу прощаться с болельщиками. Хочу остаться, поговорить с "Шахтером". Может быть, я еще вернусь. Благодарен "Ганзе" за то, что мне разрешили играть перед фантастическими болельщиками. Нужен ли мне отпуск? Может неделю — после этого буду готов к новому чемпионату. В Украине или в Германии", - заявил Сикан.

Главный тренер "Ганзы" Йенс Хартель также заинтересован в продлении сотрудничества.

"Мы хотели бы сохранить его. Но шансы не слишком велики. Никто не знает, что будет с "Шахтером" и будет ли чемпионат Украины".

Окончательное решение принимать "Шахтеру". Контракт Даниил с "горняками" действителен до лета 2023-го года.